Politik Eslarn

09.02.2017

09.02.2017

Die Eslarner starten bereits jetzt die Vorbereitungen für das nächste Heimatfest vom 31. Juli bis 9. August 2020. Die frühe Planung hat einen Grund.

Keine feste Zusage

Bauanträge Einstimmig genehmigte der Marktrat die Errichtung einer Doppelgarage mit Abstellräumen an der Böhmer Straße 11 in Eslarn. Grünes Licht gab es weiter für den Bau einer Werkstatthalle (Kreuth 22) und für die Erweiterung eines Milchviehstalls in Thomasgschieß 6. (bey)

Der Marktrat einigte sich in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig auf diesen Termin. 2020 feiert auch die Schützengesellschaft "Hubertus" ihr 50-jähriges Bestehen verbunden mit dem Treffen der bayerischen Böllerschützen. Für das Jubiläum kann der Verein dann auch gleich das Festzelt nutzen.Bürgermeister Reiner Gäbl nannte das Treffen der bayerischen Böllerschützen mit voraussichtlich rund 1600 Teilnehmern und weiteren 1000 Begleitern eine für Hubertus einmalige Gelegenheit und für den Eslarn eine Bereicherung. Ob die Schützen ihre Gäste im Zelt selbst bewirten, ist noch offen.Eine feste Zusage gab es vom Gremium nicht, weil laut Gäbl dazu auch noch ein eventueller Festwirt gehört werden müsste. Der Termin für das 25. Eslarner Heimatfest ist aber so gelegt, dass es keine Überschneidung mit dem Seefest in Schönsee gibt.Einstimmig erteilten die Räte dem Rathauschef die Entlastung für das Haushaltsjahr 2015. Die Jahresrechnung selbst für das Kalenderjahr 2015 unter Berücksichtigung der Anmerkungen der örtlichen Rechnungsprüfung wurde bei einer Gegenstimme festgestellt.Für die Internetversorgung im Baugebiet "Am Schellenbach" wird die Verwaltung mit mehreren Anbietern Verbindung aufnehmen, um abzuklären, ob Interesse besteht. Sollte sich kein Anbieter bereiterklären, wird der Markt in eigener Zuständigkeit ein Leerrohrsystem verlegen.Einstimmig beschlossen die Räte, einen Antrag zur Teilnahme am Bundesprogramm zum Breitbandausbau zu stellen. Dafür muss der Markt Eslarn im Haushaltsplan 2017 rund 647 000 Euro bereitstellen. Gäbl wies ausdrücklich darauf hin, dass die Antragstellung nicht zur Teilnahme an diesem Programm verpflichtet. Keine Äußerungen, gleichbedeutend einer Einverständniserklärung, gibt der Markt nach einstimmigem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans der Stadt Oberviechtach, zur Änderung des Bebauungsplans "Im Kiesbeet" und zur Aufstellung des Bebauungsplans "Pfrentsch II", jeweils durch den Markt Waidhaus ab.