Sport Eslarn

03.05.2017

5

0 03.05.2017

(gz) Kurz vor dem Start in die neue Saison traf sich der Vorstand mit einigen Mitgliedern des Tennisclubs (TC) zum Arbeitsdienst. Die vier Tennisplätze an der Freizeitanlage "Atzmannsee" mussten nach dem Winter instandgesetzt werden. Dazu benötigte der TC acht Tonnen roten Sand und für den Antransport aus Sulzbach-Rosenberg ein Fuhrwerk.

Die Kosten für das Fahrzeug und den Transport übernimmt seit Jahren der Sägewerksbesitzer Josef Wildenauer, so dass nur die Fuhre Sand aus der Vereinskasse bezahlt werden muss. Unterstützung mit dem Traktor leistete zudem die Landwirtfamilie Kleber aus Roßtränk mit dem Abladen und Verteilen des Sands vor die jeweiligen Spielplätze.Während der Arbeitseinsätze säuberten die Helfer die Plätze von Laub, Ästen und einigen Steinen. Zudem wurde der alte Sand entfernt und neuer aufgetragen. Im Anschluss zogen die Mitglieder mehrmals eine Walze über die Tennisplätze und bauten nach einer grundlegenden Bewässerung die Netze auf, so dass das Training starten konnte.Rund 10 Mitglieder sorgten nach etwa 100 Arbeitsstunden für einen tadellosen Zustand der Tennisplätze. Dafür dankte Vorsitzender Markus Lindner. Am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr starten die Herren in der Kreisklasse beim SV Conrad Hirschau in die Saison. Das Team muss vier Heim- und drei Auswärtsspiele absolvieren.Die erste Partie auf der heimischen Anlage haben am Sonntag um 10 Uhr die Knaben in der Kreisklasse I gegen TC Rot-Weiß Amberg. Auf die Mannschaft warten drei Heim- und vier Auswärtsspiele. Wer sich für den Tennissport interessiert und ein Probetraining absolvieren möchte, ist an den Trainingstagen jederzeit zum Schnuppertraining willkommen.