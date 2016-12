Sport Eslarn

30.12.2016

Der Sportkegelclub "Eintracht" Eslarn hat eine neue Führungsspitze. In der Jahreshauptversammlung im Kegelstüberl schafft der Verein es, zwölf Posten neu zu besetzen.

Geselligkeit Pflegen

Suche nach Einsparungen

(gz) Vereinschef Georg Zierer hatte angekündigt, dass er sich nicht erneut zur Wahl stellen werde. "Ich bin 2017 beruflich viel unterwegs und kann daher den Vorsitz nicht mehr übernehmen", lieferte er eine Begründung. Trotzdem gingen die Wahlen zügig über die Bühne.Zweiter Vorsitzender Michael Grötsch rückt an die Spitze. Seine Stellvertreter sind Dominik Hanauer und Reinhold Forster. Weiter machen Schriftführer Hans Stahl und Kassier Timo Wessel, der mit Sandro Schmucker einen neuen Stellvertreter erhielt. Das Amt des Sportwarts übernimmt Thomas Hacker. Die aktiven Mitglieder vertritt Georg Zierer und die passiven Bruno Lang.Im Sportausschuss vertreten sind Sprecher Gerald Schmucker, Thomas Kleber, Stefan und Carinna Völkl, Erhard Reil und Roswitha Fürtsch. Die Kasse prüfen künftig Sabine und Oskar Fürtsch. "Wenn es auch sportlich manchmal nicht so gut läuft, sollte die 'Eintracht' gemäß ihrem Namen weiterhin die Geselligkeit und den Zusammenhalt pflegen", stellte Ehrenvorsitzender Rudolf Will fest. Besonders dankten er und Ehrenmitglied Rainer Bauriedl dem bisherigen Vorsitzenden Zierer für die bewährte Vereinsführung in den vergangenen sechs Jahren.Schriftführer Stahl erinnerte an Unternehmungen und wünschte sich mehr Beteiligung bei den Ausschuss-Sitzungen. Die hohen Heizkosten von über 3000 Euro und die Abgaben an die Verbände von über 1000 Euro erwähnte Kassier Wessel. "Nicht nur damit werde der Verein stark belastet, sondern auch mit der Unterhaltung der Kegelbahn." Im Namen der Marktgemeinde dankte zweiter Bürgermeister Georg Zierer für die gute Vereinsarbeit. Die Kegler sorgten durch eine tadellose Pflege, dass die Kegelbahn auch nach 26 Jahren noch in gutem Zustand sei.Das Thema Finanzen diskutierten die Mitglieder anschließend ausgiebig. Vorgeschlagen wurden mögliche Beitragserhöhungen. "Die Einnahmen und der Kassenbestand sind für größere Ausgaben einfach zu wenig." Der Beitrag für die rund 102 passiven und aktiven Mitglieder liege laut Wessel bei 25 Euro. Gastkegler bezahlen für die Stunde rund 7 Euro. Das Vereinsgremium müsse überlegen, wie die durch Stefan Völkl vorgeschlagenen Anschaffungen ohne Erhöhung des Beitrags zu finanzieren sind. "Ein Monitor, der die Ergebnisse anzeigt, ist vor allem für die Zuschauer praktisch." Zudem schlug Völkl einen Internetauftritt und einen Ausflug vor.Des Weiteren benötige der Verein laut Stahl und Wessel Drucker für rund 2000 Euro. Außerdem müsse der Kegelsatz im Gesamtwert von über 1000 Euro ausgetauscht werden. "Dies können wir nur durch eine Beitragserhöhung ausgleichen", fügte Stahl an. Diskutiert wurde auch eine Erhöhung für die Gastkegler und Aktiven des SKC von 75 auf rund 120 Euro. Da die Mitglieder vor allem in den Heizkosten mit über 3000 Euro sowie in der 26 Jahre alten und sanierungsbedürftigen Umluftheizung das finanzielle Problem sahen, versprach der zweite Bürgermeister Unterstützung. "Ich werde mit Fachleuten nach Alternativ-Lösungen suchen."Auch Gerald Schmucker schlug vor, erst Alternativen für die Heizung und mögliche Einsparungen zu suchen, bevor über Beitragserhöhungen diskutiert werde. Abschließend stellte der neue Vorsitzende Grötsch fest, die Themen in der Vorstandsitzung und einer separaten Versammlung mit allen aktiven Keglern zu beraten. Zudem soll gemeinsam eine genaue Auflistung über die erforderlichen und gewünschten Maßnahmen erstellt werden.