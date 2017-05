Vermischtes Eslarn

Wenn im Kommunbrauhaus eine Spendenübergabe stattfindet und noch dazu an die Anton-Bruckner-Musikschule, dann steht einem zünftigen Abend mit Musik, Zoiglbier und Brotzeit nichts mehr im Wege. Bürgermeister Reiner Gäbl schätzte die 2500-Euro-Spende, die er bei den Vorständen der Sparkasse, Josef Pflaum und Gerhard Hösl, einfädelte und für die örtliche Musikschule erbat, hoch ein. Deshalb tischte er nach dem offiziellen Termin gerne auf, nachdem der Leiter der Anton-Bruckner-Musikschule Sven Biermeier mit einem "Boarischen" mit der Diatonischen überrascht hatte. Die Musikschule sei weit über Eslarn hinaus tätig. 166 Schüler befinden sich derzeit in einer musikalischen Ausbildung. Eine so hohe Spende sei gewiss nicht alltäglich, unterstrich Pflaum. "Das Geld ist aber hervorragend angelegt." Die Musikschule erbringe Leistungen auf höchstem Niveau und das seit nunmehr 25 Jahren. Es seien besondere Merkmale, die sie auszeichneten. Der ehemalige Leiter und schwer erkrankte Gerhard Schwab sei der Motor dieser Einrichtung in Eslarn. Bild: dob