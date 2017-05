Vermischtes Eslarn

10.05.2017

10.05.2017

Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter, den Landes-Caritasdirektor Ehrendomherr Prälat Bernhard Piendl zelebrierte, zogen die Heimatvereine zum Mittagessen in den Festsaal des Hofbräuhauses. Ein Prolog des "Münchner Kindls", Franziska Hilpert , und launige Worte des ARGE-Vorsitzenden Dieter Ganzenmüller eröffneten den offiziellen Teil. Dabei erhielt der zweite Vorsitzende des Heimatvereins "Die Eslarner in München", Otto Wild , das Ehrenschild der Arge Oberpfälzer Heimatvereine.Vorsitzender Heinrich Kleber hielt die Laudatio. Getreu Wilds Motto, die Verbindung zu seiner Oberpfälzer Heimat, die Kameradschaft und die Geselligkeit im Vereinskreis aufrecht zu erhalten und zu pflegen, habe der Geehrte seit 1991 Verantwortung im Ehrenamt, davon 14 Jahre als erster Vorsitzender, für das Fortbestehen seines Heimatvereins übernommen.Im Zeitraum seiner Tätigkeit als Vorsitzender feierte der Verein das 110-, 115- und 120-jährige Vereinsjubiläum. Wild habe es mit seinen engen Kontakten zur Heimat verstanden, dass die Veranstaltungen hauptsächlich Eslarner Gruppen gestalteten. Als Kassier war Wild auch viele Jahre im Vorstand der Arge Oberpfälzer Heimatvereine tätig. Unermüdlich habe er sich eingesetzt und Gruppen und Interpreten aus Eslarn für die Gestaltung des Oberpfälzer Heimattages 2001 und 2012 in München gewonnen. Für seine Verdienste erhielt Wild beim Heimatfest 2015 in Eslarn die Bürgermedaille in Gold.Bürgermeister Reiner Gäbl gratulierte dem Geehrten. Für Stimmung sorgten die Schwarzenfelder Musikanten sowie Jürgen Kirner mit seiner Couplet AG. Nach den Dankesworten des zweiten Vorsitzenden Franz Xaver Gründl beendeten alle mit der Bayernhymne die Feier.