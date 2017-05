Vermischtes Eslarn

01.05.2017

01.05.2017

Der Staffellauf von Eslarn nach Hostoun in Tschechien weckt Erinnerung an die Befreiung der Lipizzaner aus dem früheren Gestüt in Hostau und an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Den ersten Platz sicherte sich das Team aus Waldthurn, den zweiten die Gruppe aus Belá nad Radbuzou.

25 Kilometer

Im Gedenken

Das Ergebnis 1. Waldthurn 1:37:46:08 (Rudi Schenk, Johanna Grünauer, Bernhard Beimler, Kaba Dosso Bontu aus Äthiopien), 2. Belá nad Radbuzou 1:38:41:68 (Pavel Majer, Likose Ticha, Lubos Reif, Josef Stefek), 3. Zinkovy 1:40:45:88 (Pavel Svejkovsku, Jiri Chelinsky, Petr Masek, Marie Svejkovska).



4. Hostoun 1:41:39:66 (Karel Sima, Mirek Tomasek, Lukas Lavs, Mario Mastaurska), 5. Eslarn 1:43:03:68 (Karl Schmid, Wolfgang Eckert, Katrin Eismann, Herbert Biermeier), 6. Domažlice 1:43:03:88 (Miroslav Kubiska, Zdenek Bacik, Michal Havlovic, Veronika Kapounova), 7. Nepomuk 1:45:55:88 (Vladislava Ruzickova, Roman Vodicka, Ondrej Kosan, Gabriela Kras), 8. As (Pavel Klepacek, David Novotny, Vera Krizova, Petr Fischer), 9. US-Cavalry-Regiment aus Vilseck 1:55:52:38 (Ryan Spinuzzi-Nichols, Jost Mc Sherry, Zayne Odeh, Brandy Austin. (gz)

Wacker geschlagen haben sich die Läufer aus Žinkovy und Hostoun sowie aus Eslarn auf dem fünften Rang. Nach der tschechischen Staffel aus Domažlice, Nepomuk und As folgte die zweite amerikanische Kavallerie aus Vilseck.Der vierte internationale Erinnerungslauf stand unter dem Motto "Auf der Spur der Operation Cowboy". Die 24 tschechischen, 8 bayerischen und 4 amerikanischen Läufer starteten am Eslarner Rathaus. Auf das besondere Ereignis deuteten eine amerikanische und tschechische Fahne, zwei amerikanische Jeeps als Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg und Abordnungen aus den bayerischen und tschechischen Gemeinden sowie von der United States Army Garrison Bavaria aus Vilseck hin.Im Namen der Organisatoren aus den Städten Hostoun, Belá nad Radbuzou und vom Verlag Resonance begrüßte Bohuslav Balcar aus Domažlice in drei Sprachen Sportler und Gäste. Der Publizist war aufgrund seines starken Interesses an der bewegten Geschichte und als ehemaliger Läufer der tschechischen Nationalmannschaft der Ideengeber für den Staffellauf.An die internationale Teilnahme und die Geschichte von der Befreiung der Lipizzaner durch amerikanische Soldaten erinnerte Bürgermeister Reiner Gäbl, der mit den Bürgermeisterkollegen Miroslav Rauch aus Hostoun und Libor Picka aus Belá nad Radbuzou dem Organisationsteam dankte. In den Willkommensgruß schloss er die Partnergemeinde von Hostoun, Waldthurn, sowie weitere Bürgermeister aus den angrenzenden tschechischen Gemeinden ein. Die anspruchsvolle Strecke führte von Eslarn 25 Kilometer nach Hostoun, wobei die Frauen und Männer nicht nur gegen die Kilometer, sondern auch gegen die kalte Witterung ankämpften.Die Läufer wurden mit dem tschechischen Bus zum ersten Wechsel nach Zelezna gebracht. Die anspruchsvollste Etappe mit dem langen Anstieg in Richtung Belá nad Radbuzou mussten vor allem die zweiten Staffelläufer überwinden.Am höchsten Punkt bei Hvod/Smolov übernahmen die Läufer der dritten Staffel, bei Belá nad Radbuzou die Schlussläufer die letzte Etappe zum Schlosspark nach Hostoun, wo die Läufer von der Musikgruppe "Chodovanka" aus Domažlice empfangen wurden.Bei der Siegerehrung gratulierte Bürgermeister Rauch aus Hostoun mit seinen Amtskollegen Libor Picka aus Belá und Organisator Bob Balcar allen zu ihren Leistungen. Gemeinsam mit Leutnant Ryan Spinuzzi-Nichols von der 2. US-Kavallerie aus Vilseck legten die Organisatoren zur Erinnerung an die gefallenen Soldaten Blumengebinde nieder.Die kalte Witterung verhinderte zwar Bestzeiten, trotzdem verbesserten die Staffeln ihre Vorjahreszeiten. Die Eslarner waren um rund 30 Sekunden, Nepomuk um 3 Minuten, Domažlice um 2, Hostoun um 6 und Zinkovy um 8 Minuten schneller. Die drei schnellsten Teams freuten sich über je ein Fass mit Pilsener Bier und alle Mannschaften über Erinnerungsfotos, Urkunden und Blumen.