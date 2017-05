Vermischtes Eslarn

04.05.2017

04.05.2017

Der Eslarner Pfarrvikar Pater Beatus Urassa ist dort zu Hause, wo andere Urlaub machen oder das Abenteuer suchen. Seine Heimatstadt Moshi in Tansania liegt unweit der Grenze zu Kenia am Südhang des Kilimandscharo.

Vielfältige Produkte

Vollbesetzte Kirchen

Tansania Die Vereinigte Republik Tansania liegt in Ostafrika, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, ist etwa zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur die Hälfte der Bevölkerung. Die Geschichte von Tansania führte nach Jahrzehnten der Kolonialherrschaft in Deutsch-Ostafrika 1916 zur britischen Eroberung und 1961 zur Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Erst 1964 kam es zum Verbund von Tanganjika (Tan) und Sansibar (San) und zur Gründung der Vereinigten Republik Tansania.



In Tansania werden etwa 125 Sprachen gesprochen, wobei Swahili und Englisch die Verkehrssprachen sind. Neben der Urbevölkerung sind jeweils ein Drittel der Bevölkerung Muslime und Christen.

(gz) Die herrliche Landschaft mit der faszinierenden Tierwelt ist seit 1973 im Kilimandscharo-Nationalpark vereint und wurde 1987 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Eine beeindruckende Reise durch Tansania in Worten und Bildern unternahm er zusammen mit Christa Fischer aus Maxhütte. In den Kreis der über 50 Frauen und Männer aus verschiedenen Orten mischten sich Pfarrer Erwin Bauer und Pfarrer Josef Fromm, der von 1963 bis 1981 als Pfarrer in Moosbach wirkte und bereits mehrmals wie Fischer und einige Gäste in Tansania verweilte."Ein Besuch der wunderschönen Landschaft und der erwachenden Natur lohnt sich vor allem nach der Regenzeit", stellte Fischer fest. Angebaut werden Kaffee, Kakao, Tabak und Baumwolle, sowie Mais, Sisal, Tee, Hirse und Zuckerrohr und im Schatten der Plantagen wachsen vielfältige Produkte. "Gegessen wird, was gerade wächst", stellte der Pater fest. Den katholischen Glauben ins Land gebracht haben die Missionsbenediktiner. Im Gegensatz zu Sansibar, wo das Leben der Katholiken sehr problematisch ist, sind die katholischen Pfarrer vor allem im nordöstlichen Tansania sehr angesehen.Die apostolische Lebensgemeinschaft von Priestern wurde vom deutschen Priester Dr. Bernhard Bendel 1974 in Afrika ins Leben gerufen. Im Auftrag des Bischofs gründet er Ordensgemeinschaften und mit sechs Gründungsschwestern den katholischen Orden "Werk des Heiligen Geistes"."Immer wenn nichts vorwärts ging und er Hilfe benötigte, betete Bendel. Sein fester Glaube half ihn auch immer", erinnerte sich die Referentin Fischer. "In den ersten Jahren schauten noch wilde Tiere vom Fenster herein, und Schlangen wurden mit der Pistole erlegt."Nach dem Theologiestudium wurde Pater Urassa 1997 zum Priester geweiht, gehört dem Orden "Opus Spiritus Sancti" (OSS) an und kam 2016 als Pfarrvikar nach Eslarn. Ergänzend sprach Pfarrer Fromm von der benötigten finanziellen Hilfe in Tansania und war von den vollbesetzten Kirchen in dem Land beeindruckt. Der ehemalige Pfarrer in Moosbach erwähnte, dass Pfarrer Beatus 2003 vom römisch-katholischen Orden zum Superior für die Provinz Afrika gewählt wurde und inzwischen 150 Priester aus den Seminaren hervorgegangen seien."Man kann sagen, dass Frau Fischer mit der Stadt Sabuko verheiratet ist", stellte Pfarrer Fromm das großartige Interesse der Referentin an Land und Leute heraus. Mit dem Landesgruß "Asante" dankte Pfarrvikar Beatus auch im Namen von Fischer den Gästen.