28.04.2017

Waidhaus. (gz) Der Forstbetrieb Flossenbürg von den Bayerischen Staatsforsten integriert mit dem Slogan "Nutzen und Schützen" in Zusammenarbeit mit seinen Revierleitern den Natur- und Tierschutz in das Gesamtkonzept der naturnahen Waldbewirtschaftung. Mit dem Ameisenheger Hubert Fleischmann von der Ameisenschutzwarte Landesverband Bayern wurden im Revier drei Völker der kahlrückigen Waldameise erfolgreich umgesiedelt.Die Insekten fühlen sich am neuen Standort sichtlich wohl und können sich in den nächsten Jahren durch die vorhandenen günstigen Licht- und Wärmeverhältnisse weiter entwickeln. Das gemeindeübergreifende Waidhauser Forstrevier von Försterin Maria Herweg, die von Försterin Katharina Nauderer kräftig unterstütz wird, umfasst auch Waldbereiche der angrenzenden Kommunen.In diesem Jahr stehen im Revier einige Pflegehiebe und Holzerntemaßnahmen an. Da dies den Einsatz von Maschinen bedarf, überprüfte die Revierleiterin vorab die Waldabteilung "Bildbuche" und stellte fest, dass einige Völker der kahlrückigen Waldameise ihre Nesthügel auf die wärmebegünstigten Fahrgassen gebaut hatten.Ein Überfahrung des Nests wäre fatal, da dadurch der ganze Bau zerstört und der im Boden befindliche Bau verdichtet würde. "Ein Großteil des Ameisenvolks würde sterben", stellte Nauderer fest. Außerdem zählen hügelbauende Waldameisen zu den besonders geschützten Tierarten. Die Revierleiterin organisierte mit ihrer Kollegin das Umsiedeln der Völker in einen anderen Waldbestand. Das fachmännische und schonende Umsetzen garantierte der Ameisenheger Hubert Fleischmann. Er erläuterte den Forstleuten und Vertretern von den Bayerischen Staatsforsten die Biologie und Lebensweise der Waldameisen. Eine Umsiedelung sei nur von Mitte März bis Mitte Mai möglich.Ein Ameisennest reicht bis zu zwei Meter tief in den Waldboden hinein. Am schonendsten ist es für die Tiere, wenn mit der Hand ein Loch in den warmen Kern des Hügels gegraben und das Material in Tonnen gefüllt wird. Die Ameisenretter bauten das künstliche Nest an anderer Stelle auf einen morschen Baumstock. In den zwei darauffolgenden Wochen begutachtete Fleischmann mit der Revierleiterin und dem Leiter des angrenzenden Reviers, Thomas Parton, den Praktikanten und Forststudenten Lukas Feiler begleitet hatten, den ehemaligen Ameisenstandort und den neuen Nesthügel. Die deutlich erkennbaren Luftlöcher wiesen darauf hin, dass das Nest vom Ameisenstaat gut angenommen wurde.