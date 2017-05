Vermischtes Eslarn

12.05.2017

Wo heute die Pfreimd zwischen Pfrentschweiher und Pfrentsch mäandriert, entstand vor 655 Jahren auf bayerisch-böhmischem Territorium der große Pfrentschweiher. Das Gewässer sorgte für viele Streitigkeiten.

Anlieger haben Angst

Wunder der Technik

Fischdiebstähle und das Abhandenkommen von landwirtschaftlichem Grummet auf der böhmischen Seite sowie Befürchtungen von Wasserschäden durch einen Dammbruch führten zu Reibereien sowie 1840 zur Trockenlegung. Der "Pfrientsch Weyer" war der größte und älteste Stausee in der Region.Die Historie des Gewässers, mit der sich die Geschichtsforscher Hans Schlemmer sowie Josef Hanauer befasst hatten und die Kreisheimatpfleger Peter Staniczek heute noch intensiv durchforscht, reicht weit zurück. Kaiser Karl IV. gewährte am 11. Januar 1362 dem Landgrafen Ullrich und Johann von Leuchtenberg, der ein Vertrauter und Tischgenosse des Kaisers war, den Bau des Stausees.Hätte der Kaiser die damit verbundenen Streitigkeiten und ständigen Wechsel der Pächter geahnt, wäre die Genehmigung beim Dinieren am Tisch nicht so einfach getroffen worden. Der gigantische Pfrentschweiher mit rund 1400 Tagwerk wurde fast 500 Jahre bewirtschaftet.Die enorme Wassermenge diente nicht nur der Fischzucht und der Bewässerung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen, sondern vor allem den an der Pfreimd gelegenen Hammerwerken und Mühlen. In den Jahren nach 1379 klagten der angrenzende Grundbesitzer Ruger über Wasserschäden an wirtschaftlichen Flächen und die Seepächter über entwendete Fische. Nachdem die Hussiten versucht hatten, den Damm abzugraben, um absichtlich die Gegend zu fluten, lebten die Anlieger in ständiger Angst und verlangten die Trockenlegung.Nach einem Gutachten 1398 wies Oberforstmeister Heinrich von Eberbach den Pfalzgrafen auf die Gefahren durch den Dammbruch und die spärlichen Einnahmen hin. Da man Gebietsverluste an Böhmen befürchtete, kam es nicht zur Trockenlegung. Zur Beruhigung der Bevölkerung wurde ein steinerner Damm gebaut.Nach einem Dammbruch 1599 wurde das Bauwerk 1613 mit 1482 Quadersteinen gesichert. Die ständig wechselnden Pächter hatten vermehrt mit Fischdieben zu kämpfen. 1723 wurde auf dem Weiherdamm ein Galgen errichtet, um die Übeltäter abzuschrecken. Nach der illegalen Abfuhr von 10 Wagen Grummet am teilweise trockengelegten Stausee drohte der böhmische Burggraf von Dianaberg jeden Seebewacher erschießen zu lassen, der über die Grenze nach Böhmen nachfolgen werde. Selbst die Königliche Bayerische Nationalgarde, von der eine Kompanie in Eslarn einquartiert war, konnte die Einfälle nicht verhindern.Am 28. Oktober 1840 fand mit der Königlich-Kaiserlichen österreichischen Grenzregulierungskommission die Demarkation der Wasserlinie statt. Noch am selben Tag wurden zur Trockenlegung die mächtigen Docken des Pfrentschweihers gezogen. Bei den Arbeiten wurde die steinerne Docke, deren Aufbau 1613/14 als Wunder der Technik betrachtet wurde, abgebaut und das Material für den Brückenbau verwendet.Mit den 6000 abgebauten Quadersteinen entstand in Pfrentsch und Umgebung manches Bauwerk. Nachdem der Stausee endgültig abgelassen und das entstandene Sumpfgebiet trockengelegt war, kaufte der Staat den größten Teil der Fläche und nutzte ihn ab 1853 als "Wiesenbauschule". Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das "Staatsgut Pfrentsch" daraus und das Gebiet landwirtschaftlich genutzt.Nach der Renaturierung der Pfreimd zwischen Pfrentschweiher und Pfrentsch dient ein großer Teil der "Pfrentschweiher-Wiesen" heute als Wildgehege und Weideland. In Grenznähe zu Tschechien entstand dagegen das einzigartige Naturwaldreservat "Pfrentschweiher". Am 31. Dezember 1990 hatte Pfrentschweiher einen Einwohner und gehörte zur Expositur Burkhardsrieth. Bei der Gebietsreform 1972 kamen Teile von Burkhardsrieth und ab 1976 Gebietsteile der aufgelösten selbstständigen Gemeinde Pfrentsch, darunter auch Pfrentschweiher, nach Eslarn.