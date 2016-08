Vermischtes Eslarn

31.08.2016

10

0 31.08.201610

Die Sperrung der Autobahnbrücke bei Waidhaus und die Umleitungsstrecke wirken sich durch verstärktes Verkehrsaufkommen bis in den Markt Eslarn aus. Dabei verursachen die umgeleiteten Fahrzeuge so manche Irrfahrten. Zahlreiche Lastwagenlenker kommen aus Richtung Vohenstrauß und verpassen am Marktplatz die Abzweigung nach Waidhaus. Da die Fahrer dies erst am Tillyplatz feststellen, kommt es im Einmündungsbereich der Ludwig-Müller-Straße des Öfteren zu riskanten Manövern. Um zu wenden, müssen die Fahrer rückwärts in die Staatsstraße einfahren. Dabei helfen Fußgänger den Brummifahrern als Einweiser.

Ziel vieler Lkw-Lenker ist das Waidhauser Binnenzollamt. Um dort hinzukommen, müssen sie durch Eslarn. Andere von Waidhaus kommende Brummifahrer haben dagegen mit ihren Sattelzügen Schwierigkeiten, um am Marktplatz die Spitzkehre nach Vohenstrauß problemlos zu umfahren. Da geht es auch manchmal auf den Gehsteig.