Vermischtes Eslarn

08.05.2017

(gz) Die Prozession von der Schule zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt rückte die 14 Kinder am Sonntag zu Beginn der Erstkommunionfeier ins Rampenlicht. Die Messe zelebrierten Pfarrer Erwin Bauer und Pfarrvikar Beatus.

Leon Asmus, Fabian Ebert, Christoph Forster, Eileen Freisleben, Christian Hammerl, Luca Kleber, Kilian Lindner, Antonia Nickl, Rudolf Nitsch, Lily Reindl, Leon Singer, Luca Singer, Sebastian Werner und Maria-Georgina Zangl traten zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Gute Besserung wünschte der Geistliche dem kurzfristig erkrankten Lukas Hansl. "Seine Kommunion werden wir in einem würdigen Rahmen an einem der nächsten Sonntage nachholen." Der Kinder- und Jugendchor begleiteten die Feier mit einigen Sängern sowie Instrumentalisten um Diplom-Musiker Stefan Karl.Einen reibungslosen Ablauf bei den Vorträgen der Kinder garantierten stellvertretende Schulleiterin Ramona Mensch und stellvertretende Kindergartenleiterin Ramona Zangl. Mitorganisatorin Inge Werner schenkte Pfarrer Bauer, Pfarrvikar Beatus und Lehrerin Mensch selbstgebastelte Kerzen.Von Zangl gab es für alle Buben und Mädchen Schutzengel. Zudem freute sich jedes Kommunionkind über ein kleines Segensbuch von Schulleiterin Bianca Ederer. Am Nachmittag gaben die Kinder in einer Dankandacht das Diaspora-Opfer ab. Der Kommunionausflug führt heute nach Regensburg.