Vermischtes Eslarn

05.05.2017

(gz) Der OWV weist den Wanderfreunden den richtigen Weg. Für die spezielle Betreuung der Wege sind die Markierungswarte, zu denen Walter Goldberg, Hanns Winkelmann und Siegfried Gießübl gehören, zuständig. Sie sind öfter auf den Rundwegen unterwegs und überprüfen die bestehenden Hinweistafeln auf Schäden.

Eine neue Markierung war laut Goldberg an der Freizeitanlage Atzmannsee erforderlich. Zuvor wurden die Schilder in Eigenbau im OWV-Wanderheim hergestellt und beschriftet. Gemeinsam mit Vorsitzendem Josef Frischmann installierte der Markierungswart direkt an einem neuralgischen Punkt der Freizeitanlage einen Knotenbaum.Beim Aufstellen wurde laut der neuen Richtlinien des Verbands der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine von der Parallelmarkierung auf die Auf-Sicht-Markierung umgestellt. Dies soll die Orientierung erleichtern. Zudem ist dies eine Voraussetzung für die Förderfähigkeit von Material und Aufwand.Da durch die Freizeitanlage die Fernwanderwege "Nurtschweg", "Glasschleifererweg", "Wallenstein-Tilly-Weg" und der Zuweg zum "Goldsteig" sowie zwei örtliche Rundwanderwege führen, befinden sich am neuen Markierungsknotenbaum insgesamt zehn Hinweisschilder. Eine zusätzliche Tafel weist als Alternative zum "Jakobsweg" in Richtung Tillyschanz zudem auf die ökumenische Autobahnkapelle bei Waidhaus hin. Wenn man bedenkt, dass im Gemeindebereich 6 Rundwanderwege mit 83 Kilometern und 5 Fernwanderwege mit 48 Kilometern betreut und markiert werden müssen, haben die ehrenamtlichen Markierungswarte eine Menge Arbeit zu erledigen.