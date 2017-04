Vermischtes Eslarn

26.04.2017

26.04.2017

Die Sitzschale eines Fußballstadions ist ja eigentlich nichts Besonderes. Es sei denn, sie trägt die Unterschrift einer Legende.

"Bin i Radi, bin i König"

Viele prominente Besucher

Eine außergewöhnliche Sitzgelegenheit bereichert seit einigen Tagen das Löwen-Museum im Gästehaus. Die Unterschrift des legendären Torwarts Petar Radenkovic macht die Sitzschale mit der Nummer 60 aus dem legendären Grünwalder Stadion, im Volksmund auch als Sechzger-Stadion bekannt, erst so richtig wertvoll. Das besondere Geschenk stammt vom leidenschaftlichen Löwenfan Thomas Meckl, der damit den Fanclub-Vorsitzenden Stefan Bösl überraschte.Beim Umbau des Grünwalder Stadions ergatterte ein Münchner den Sitz und suchte für das Erinnerungsstück einen besonderen Aufbewahrungsort. Bei einem Spiel der Löwen-Amateure im Grünwalder Stadion verewigte sich Radenkovic eher zufällig auf dem Stuhl. Die "alten Meisterlöwen" besuchen dort Begegnungen aller Jugend-Mannschaften des Traditionsvereins.Das Grünwalder Stadion in Untergiesing wurde 1911 eröffnet. Dort holte der TSV 1860 mit Torwart Radenkovic, der 1963 zu den ersten 176 Bundesliga-Spielern gehörte, unter dem Trainer Max Merkel 1964 den DFB-Pokal und 1966 die Deutsche Meisterschaft. Nach dem Abstieg des TSV 1860 München aus der Bundesliga beendete Radenkovic 1970 nach 215 Bundesligaspielen seine Fußballerkarriere. Die Löwenlegende erhielt auch als singender Torwart 1960 mit dem Lied "Bin i Radi, bin i König" enorme Beliebtheit.Da Eslarn von den 500 Fanclubs in der Welt als 235. Fanclub des TSV 1860 München einer der wenigen mit einem eigenem Museum ist und es dank prominenter Besucher in der Landeshauptstadt bestens bekannt zu sein scheint, kam der Schatz über einen Verwandten von Meckl nach Eslarn. "Den Stuhl mit der Nummer 60 hatte sich vorerst der Leiter des Münchner Baureferats, der für den Umbau des Grünwalder Stadions verantwortlich war, gesichert", erzählte Meckl.Der letzte Besitzer knüpfte das Geschenk an eine Bedingung: Der besondere "Radi-Stuhl" sollte im Museum einen dauerhaften Ehrenplatz erhalten und dort auch von anderen bewundert werden können. Das Museum bereichert zudem ein Fußballschuh von Thomas Häßler, den der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser bei einem Besuch anlässlich des 20. Gründungsjubiläums des Löwenfanclub überreicht hatte. Zudem sind ein Autogramm von Radenkovic, eine Spielerhose von Rekordtorschützen Davor Suker, eine Autogrammkarte von Peter Grosser und ein Bild der gesamten Meistermannschaft 1966 zu sehen. Die meisten Andenken stammen vom bereits verstorbenen Urheber der Schau, Rudi Nitsch. Großes Interesse zeigten auch schon einige Vertreter der ARGE um Fanbeauftragte Jutta Schnell und Vorsitzendem Gerhard Schnell.