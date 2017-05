Vermischtes Eslarn

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Denkendorf und Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) einen grauen Audi RS6 und einen hellblauen Audi A6 gestohlen. Schleierfahnder der Polizeiinspektion Waidhaus fanden den RS6 am Dienstagabend auf einem Waldparkplatz bei Eslarn.



In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Diebe in Denkendorf einen grauen Audi RS 6 Avant. Das Auto im Wert von 130000 Euro stand über Nacht vor der Garage im Freien.Noch am Dienstagabend stellte die Polizei den Wagen auf einem Waldparkplatz in Eslarn sicher. Eine Joggerin bemerkte gegen 19 Uhr einen grauen Audi RS 6 mit laufendem Motor auf einem Waldparkplatz in der Nähe der Teufelsteinbühlstraße. Sie verständigte daraufhin die Schleierfahnder der PI Fahndung Waidhaus, die das Fahrzeug überprüften.Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der mit dem Keyless-Go-System ausgestattete Pkw in der Nacht davor in Denkendorf gestohlen worden war. Die Täter ließen den Audi mit gefälschten Kennzeichen offenbar zurück, weil er einen Reifenschaden hatte. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugdieben, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Beamte der KPI Weiden sicherten Spuren.In der gleichen Nacht entwendeten in Gaimersheim unbekannte Täter einen hellblauen Audi A 6 Avant im Wert von 85000 Euro. Das Auto parkte vor dem Wohnhaus.Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Pkw-Diebstählen nimmt die Kripo Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-0 oder die Kripo Weiden unter Telefon 0961/401-291 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.