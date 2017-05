Vermischtes Eslarn

02.05.2017

02.05.2017

(gz) Mit der Wanderausstellung "Ein Streifzug durch unser Geschäftsgebiet" startet die Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß mit ihren zehn Geschäftsstellen und drei Raiffeisenmärkten ins Jubiläumsjahr. "Wir blicken auf unser 125-jähriges Bestehen zurück und werden dieses Ereignis in der gesamten Region mit verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam mit den Kunden und Gästen feiern", erklärte Direktor Werner Bäumler in Eslarn.

Der Bankchef wies auf die in der Lektüre "Auf Euro und Cent" aufgezeigten Veranstaltungen hin. Bereits eingeläutet wurde das Festjahr mit einem Jubiläumskalender, in dem die Mitarbeiter mit eigenen Bildern einen kleinen Streifzug durch das Geschäftsgebiet unternahmen. Eine Ergänzung ist die Bilderausstellung mit Aufnahmen aus den verschiedenen Orten der Region.Mit dem Titel "Hausberg im Herbst" beteiligte sich auch der Eslarner Geschäftsstellenleiter Markus Dimper mit einer Aufnahme vom Stückberg im Herbstnebel. Die Verbundenheit mit der Region zeige die Raiffeisenbank mit der Beteiligung an den Heimatfesten in Waldthurn und Moosbach. Die Genossenschaftsbank bereichert diese örtlichen Jubiläen mit Raiffeisenabenden, Gratistombolas sowie Preisen und lädt zu den Musikveranstaltungen am 16. Juni mit den "Südwind Buam" nach Waldthurn und am 31. Juli mit der "Pirker Blechmusi" nach Moosbach ein. Ein weiteres Großereignis ist das Open-Air-Konzert mit "Highline" am 9. September auf dem Gelände der Bank in Vohenstrauß.