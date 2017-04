Rosenblüten aus Wachs erinnern Kommunionjubiläum

Vermischtes Eslarn

27.04.2017

10

0 27.04.201710

(gz) Bei der Feier der Jubelkommunion erinnerte Pfarrer Erwin Bauer 22 Frauen und Männer an ihre Erstkommunion vor 25 sowie 50 Jahren. Am Ende verteilten er und Mesnerin Agnes Härtl an die Jubilare gelb-weiße Wachskerzen in Form einer Rosenblüte. Das silberne Jubiläum feierten Kathrin Zinkl, Daniela Kleber, Tanja Dietl, Florian Härtl, Michael Kleber und Pater Matthias Felix Meckl. Vor 50 Jahren traten Margit Seibert, Sonja Drexler, Krimhilde Götz, Heidi Drachsler, Ilona Singer, Heidi Bauer, Alfons Schmid, Johann Kleber, Burkhard Kleber, Edeltraud Zierer, Rita Knopp, Elisabeth Würfl, Barbara Kaiser, Hubert Zimmermann, Maria Voit und Karl Grießl zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Bild: gz