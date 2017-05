Vermischtes Eslarn

09.05.2017

17

0 09.05.201717

Eslarns Bürgermeister Reiner Gäbl ist schon lange Mitglied bei den Hubertus-Schützen. Ein Empfang bereitet ihm daher besondere Freude.

Herausragender Erfolg

Bester in Bezirksliga

(gz) (gz) Im Museum "Biererlebnis Kommunbrauhaus" verewigten die Pistolenschützen Fabian Wild, Markus Brenner, Klaus Härtl und Daniel Biermeier von der Schützengesellschaft Hubertus mit Bürgermeister Reiner Gäbl und Sportleiter Christian Wild ihr Meisterstück im Goldenen Buch der Marktgemeinde. Die ungeschlagenen Bezirksligisten haben mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga Vereinsgeschichte geschrieben, und feierten zum Saisonabschluss den großartigen Erfolg.Beim Empfang im Museum konnte Gäbl als langjähriges Mitglied in der Schützengesellschaft bei der Gratulation seine Freude nicht verbergen. Der Rathauschef erinnerte an die vielen Meisterschützen und nannte den Aufstieg in die Bezirksoberliga einen besonderen herausragenden Erfolg. "Das leistungsstarke Team ließ während der Saison keinen Zweifel am Aufstieg aufkommen, und wird sich trotz des anspruchsvolleren Niveaus auch in der Bezirksoberliga bewähren und den Herausforderungen stellen." Voraussetzungen für ein gutes Gelingen seien Trainingsfleiß, der Kampf um jeden Ring und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit.Das zweite Pistolenteam mit Christian Wild, Marco Procher, Christian Bösl und Gäbl belegte mit 8:6 Punkten und 9667 Ringen in der Gauliga den dritten Platz. Alle Schützen reihten sich unter die zehn besten der Gauliga ein. "In diesem Jahr benötigte das Meisterteam keine Aushelfer, trotzdem möchte ich der eisernen Reserve für die Bereitschaft danken", fügte Schützenmeister Fabian Wild an. Er hoffte auf einen weiteren Leistungsschub. "Wir haben noch einiges vor", spornte er das Team an. Sportleiter Christian Wild stellte fest, dass jeder der vier Pistolenschützen während der Saison seine Leistungen steigern konnte. Da kein Gegner der Mannschaft gewachsen war, belegten die vier Pistolenschützen der SG Hubertus mit 14:0 und 10098 Ringen ungeschlagen den ersten Platz.In der Bezirksliga-Rangliste setzte sich Härtl mit seinem außergewöhnlichen Schnittergebnis von 361,67 souverän an die Spitze. Den Gesamterfolg krönten Fabian Wild (359,83) mit dem dritten, Markus Brenner (357,42) mit dem vierten und Daniel Biermeier (357,92) mit dem sechsten Rang. Auch das durchschnittliche Mannschafts-Gesamtergebnis von 1438 Ringen konnte sich sehen lassen. "Das Team konnte sich dabei um 23 Ringe steigern und Roggenstein (1424) und Schönhaid (1401) auf die nachfolgenden Plätze verweisen", sagte Wild.Anschließend trugen sich alle ins Goldene Buch der Marktgemeinde ein und fanden einige Seiten zurück 2015 ihren Eintrag vom Aufstieg in die Bezirksliga. Der Empfang mündete in eine Abschlussfeier am Kommunbrauhaus mit Daniel Biermeier, der mit seinem Team 150 Pizzen mit Rebhuhnzoigl servierte.