Vermischtes Eslarn

01.02.2017

17

0 01.02.201717

Der Schützenverein 1884 Eslarn hat eine sichere Zukunft fest im Visier. Neu an der Spitze stehen der 25-jährige Schützenmeister Alexander Schmucker und sein 24-jähriger Stellvertreter Dominik Brenner. Sie lenken mit erfahrenen Vorstandsmitgliedern die Geschicke.

Gute Nachwuchsarbeit

Pachtvertrag läuft aus

Neuwahlen Die Mitglieder wählten Alexander Schmucker (neu) zum Schützenmeister, Dominik Brenner (neu) zum Stellvertreter, Michael Reindl zum Kassier, Roland Helm zum zweiten Kassier, Carina Dobmeier (neu) zum Schriftführer, Florian Frischmann zum Sportleiter und Karl Bauriedl zum zweiten Sportleiter. Den Vereinsausschuss besetzen Josef Bauriedl, Bruno Hüttner, Matthias Hölzl (neu), Michael Reindl und Joachim Lang. Bestätigt wurde das neugewählte Jugendgremium mit Jugendleiter Michael Frischmann, dessen Stellvertreter Simon Bauriedl und den Jugendsprechern Carolin Süß, Lukas Krämer und Christoph Bauriedl. Die Vereinsfahne bei besonderen Anlässen tragen Michael Reindl und Johannes Biermeier und die Kasse prüfen Bettina Reindl und neu Karl Schaller. (gz)

Ehrungen Die Führungsriege des SV 1884 Eslarn dankte treuen Mitgliedern mit Urkunden. 10 Jahre: Christian Mösbauer. 20 Jahre: Michael Hammerl, Joachim Lang und Stefan Schaller.



25 Jahre: Dominik Brenner, Karl-Heinz Distner, Roland Helm, Günther Hierold, Matthias Hölzl, Johanna Krämer und Thomas Meier. 30 Jahre: Martin Eckert und Josef Kleber. 60 Jahre ist Ludwig Brenner dabei, der sich noch an die Vereinsaufnahme bei einer Brotzeit beim "Kuhlballer" im Ortsteil Winkel erinnern konnte.



65 Jahre: Georg Karl und Wilhelm Kleber, der in der ehemaligen Gaststätte "Wienerhof" bei einem geselligen Abend dem SV beigetreten war und zum seltenen Vereinsjubiläum einen kleinen Brotzeitkorb erhielt. (gz)

(gz) Der Jahresdurchschnitt des Schützenmeisteramts war bei den Neuwahlen um rund 10 Jahre auf 33,57 verjüngt worden. Außerdem standen Ehrungen auf der Tagesordnung in der Jahreshauptversammlung (siehe Infokästen) .Der kommissarische Schützenmeister Matthias Hölzl erinnerte an ein ereignisreiches Jahr. Dem Verein traten mit Felix Wild, Sven Siegl, Fabian Putzer, Anita Lang, Michael Süß, Carolin Süß, Nicole Wittmann, Lukas Lang, Marina Mösbauer und Andreas Kappl zehn neue Mitglieder bei. Hölzl dankte allen für die Unterstützung, dem Hobbyschnitzer Pius Hölzl für das neue Vereinstaferl und kündigte an, sich nach sechs Jahren als zweiter und erster Schützenmeister nicht erneut zur Wahl zu stellen.Jugendleiter Michael Frischmann begrüßte fünf Neuzugänge und erinnerte an ein reges Jahr. Der langjährige Jugendleiter Alexander Schmucker und stellvertretender Sportleiter Karl Bauriedl unterstützen die Jugend stets nach Kräften. Für die Geld- und Sachspenden dankte Kassier Michael Reindl. Bemerkenswert nannte zweiter Bürgermeister Georg Zierer die rege Teilnahme der Jugendlichen am Vereinsgeschehen und führte das Engagement auf eine gute Nachwuchsarbeit zurück. Der Verein werbe mit den überragenden sportlichen Leistungen für seinen Heimatort, sei bei allen Veranstaltungen zugegen und unterstütze bei Festen die Gemeinde.Gauschützenmeister Stefan Brandmiller dankte für die starke Teilnahme beim Gauschießen. "Der Schützenverein 1884 kann auf viele erfahrene und junge Schützen zurückgreifen und ist auf dem richtigen Weg in eine gute Zukunft." Die engagierte Vereinsarbeit der 1884er spiegele sich in den vielen Erfolgen auf Gau- und Bezirksebene und in der Arbeit im Grenzgau, der wiederum mit seinen rund 3000 Mitgliedern vier gewählte Mitglieder im Bezirksgremium hat. "Wenn man bedenkt, dass der Donaugau mit 12 000 Mitgliedern nur einen Bezirksvertreter stellt, sind vier für den Sportschützengrenzgau Vohenstrauß schon beachtlich." Bezirkskassier Brandmiller und Bezirkssportleiter Florian Frischmann luden abschließend zum 67. Bezirksschützentag am 22. und 23. April nach Kelheim und am 5. August zur Gauproklamation beim Heimatfest in Moosbach ein.Der neue Schützenmeister Schmucker dankte für die Übernahme der Ehrenämter und wünschte sich eine gute Zusammenarbeit. "Ich möchte vor allem dem ehemaligen ersten und zweiten Schützenmeister Matthias Hölzl für die tadellose Führungsarbeit in den vergangenen Jahren danken."Außerdem stand der 2015 vereinbarte und 2018 auslaufende Pachtvertrag zur Debatte. Der SV 1884 überlegt den Kauf des 180 Quadratmeter umfassenden Grundstücks. Das Schützenhaus wurde mit Unterstützung des Grundstückinhabers Josef Bauriedl von den Schützenmitgliedern erbaut. Die Mitglieder hatten keine Einwände.