Vermischtes Eslarn

14.09.2016

14.09.2016

Die Bauarbeiten am Schulinnenhof, am Nordosttrakt und im Schulgebäude laufen auf vollen Touren. Noch am Montag erledigte der Bauhof einige Ausbesserungsarbeiten und sperrte den Bereich mit einem rot-weißen Band ab.

Schöne Zimmer

(gz) Somit war ein Teil des Pausenhofs für die vier Klassen bereits am ersten Schultag gefahrlos nutzbar. An der Bildungseinrichtung herrscht an vielen Stellen reges Arbeiten. Die Fußböden in den Klassenzimmern wurden abgeschliffen und die Wände neu gestrichen. Damit erscheinen die Räume für die kommenden Jahre in frischem Glanz.Ein geteilter Klassenraum wurde in ein Rektorenzimmer und Sekretariat umgewandelt. Der Unterricht der dritten Klasse von Rektorin Bianca Ederer ist in einem Zimmer unmittelbar neben dem Rektorat. Ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht sind eine Lern-Werkstatt und ein Lern-Spiel-Zimmer. Die drei weiteren Jahrgangsstufen fanden dagegen im ersten Stock schöne Klassenräume.Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten im Innenhof und am Nordosttrakt. Im ehemaligen Hauptschultrakt erhält die Ganztagsschule zwei Zimmer, und die Bücherei bekommt noch einen zweiten Raum dazu. Die Anton-Bruckner-Musikschule zieht in den Physiksaal ins Erdgeschoss um und erhält nach dem Abriss des alten Zwischengangs einen ebenerdigen separaten Zugang. Ein Problem bereitet lediglich die behindertengerechte Zugangsverbindung über den "Schulhügel" von der Grundschule zum Nordosttrakt.Für die Gestaltung des Pausenhofs und für den Zugang vom unteren zum oberen Pausenhof gebe es laut zweitem Bürgermeister Georg Zierer noch kein endgültiges Konzept. Fest steht, dass zwischen Schule und Kindergarten erneut ein Zaun errichtet werden soll, jedoch mit einem Zufahrtstor. Es ermöglicht der Feuerwehr und den Rettungsfahrzeugen bei einem Brand eine weitere Anfahrt in den Innenhof und dient zudem als Fluchtweg.