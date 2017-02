Vermischtes Eslarn

10.02.2017

7

0 10.02.2017

Der Fußweg vom Wildpark zum Aussichtsturm am Stückberg wird samt Turm durch bauliche Maßnahmen grundlegend aufgewertet. Dafür nehmen die Verantwortlichen viel Geld in die Hand.

OWV mit im Boot

Neue Sitzbänke

Das große Projekt "Landschaft in Szene setzen" umfasst eine Summe von 267 358 Euro, wobei eine Leader-Förderung von 154 052 Euro sowie kräftige Unterstützung durch die Bayerischen Staatsforsten und den Oberpfälzer Waldverein zugesagt wurden. In einem neuen Pavillon direkt am Wildpark und entlang des Wanderweges bis zum Turm sollen durch Info-Tafeln Sehenswürdigkeiten und die Waldgeschichte erlebbarer gemacht werden. Die Besucher erwartet am Stückbergturm künftig ein begehbarer Außenbalkon und größere Fenster.Das Gebäude auf dem 808 Meter hohen Stückberg ist einer der vielen "Leuchttürme" im Landkreis, die die Landschaft verstärkt in Szene setzen. Der 32 Meter hohe Turm mit 144 Stufen errichtete der OWV unter Vorsitz von Braumeister Karl Bauriedl 1974. Da an dem Bauwerk der Zahn der Zeit genagt hat, ist eine grundlegende Sanierung beabsichtigt. Für das Projekt "Grenzenloser Weitblick" hat die Gemeinde mit dem Landschaftsarchitekten Gottfried Blank aus Pfreimd sowie den Architekten Ingo und Isolde Mages aus Wernberg-Köblitz erfahrene Planer gewonnen.Da der Markt seit Jahren mit weiteren 37 Gemeinden Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Forum Neustadt Plus ist, besteht die Möglichkeit, von den Leader-Förderprogrammen zu profitieren. "Die 60-prozentige Förderung ist dank der LAG und unserer Erfahrungen aus dem Brückenland Bayern-Böhmen möglich geworden", stellte Bürgermeister Reiner Gäbl fest.Eine enge Zusammenarbeit besteht zudem mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Bayerischen Staatsforsten mit Forstbetriebsleiter Stefan Bösl und Revierförster Rudolf Stadler, Landratsamt Neustadt/WN und der Naturparkverwaltung. Nicht zuletzt erbringt der Kooperationspartner OWV, der seit der Turminstallierung für die Betreuung und Instandhaltung verantwortlich ist, durch ehrenamtliche Arbeiten erhebliche Eigenleistungen im Wert von rund 21 000 Euro.Nach Auskunft des OWV-Vorsitzendem Josef Frischmann packen die Mitglieder beim Gerüsttransport, dem Aufstellen der Infotafeln, beim Rückbau der vorhandenen Holzverschalung und beim Streichen der Innenwände kräftig mit an. Der damit aufgewertete Aussichtsturm soll laut Gäbl wie ein Leuchtturm wirken, der die Landschaft verstärkt in Szene setzt, die Waldlandschaft erlebbarer macht und einen Einblick in die abwechslungsreiche Landschaft der Region ermöglicht. Außerdem hat das Projekt eine interkommunale und internationale Ausstrahlung. Das Interesse von Besuchern aus vielen Ländern belegen die Aufzeichnungen im Gipfelbuch.Pädagogisch wertvoll und ein einmaliges Naturerlebnis ist der fortgeschrittene Prozess der Waldentwicklung zum Urwald. Durch die verbesserte Attraktivität soll der Tourismus und das Heimatgefühl gefördert werden. Nicht nur der Aussichtsturm ermöglicht durch den geplanten Außenbalkon und die größeren Fenster einen beeindruckenden Rundblick, sondern auch der Wanderweg vom Parkplatz am Wildpark zum Turm wird mit erlebnisorientierten und interaktiven Inhalten bereichert.Dabei stellt das Naturwaldreservat als Hauptattraktion ein Alleinstellungsmerkmal dar. In dem seit 1977 bestehenden Reservat am oberen Stückberg ist jegliche forstwirtschaftliche Nutzung untersagt, so dass sich das Waldgebiet rund um den Turm zu einer unverfälschten Natur und einem unbeeinflussten Waldökosystem zurück zum Urwald entwickeln kann. Mit begleitenden Einblicken in die faszinierende Natur- und Lebensgemeinschaft soll eine Natur zum Anfassen entstehen, ohne dass der Mensch direkt auf das Naturjuwel einwirkt.Der neue Pavillon auf dem Grundstück der Bayerischen Staatsforsten direkt am Wildpark wird ein zentraler Anlaufpunkt für Wanderer und Besucher des Wildgeheges. Auf vier Infotafeln wird das touristisch wertvolle Stückbergareal und das Wanderwegenetz im Zusammenspiel mit Wildpark, Naturerlebnisspielplatz, Naturwaldreservat und den Felsformation am Naturdenkmal "Hutstein" vorgestellt. Mit eingeschlossen werden länder- und landkreisübergreifend die Geschichten von Eslarn und dem Schönseer Land.Der Betrachter kann durch die Infotafeln eine Reise ins Innere der Erde antreten und sich über die Entstehung der Naturdenkmäler und Waldgeschichte vom Nutz- bis zum Urwald informieren. Zum Verweilen laden am Pavillon und entlang des Fußwegs nicht zuletzt neue Sitzbänke ein. Nach der Fertigstellung soll der Aussichtsturm mit dem Motto "Grenzenloser Weitblick" landkreisübergreifend ein Magnet für den Tourismus und für heimische Wanderer werden.