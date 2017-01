Vermischtes Eslarn

19.01.2017

Der Krieger- und Soldatenverein (KSV) Eslarn bekommt in der Jahreshauptversammlung Lob von vielen Seiten. Wegen eines traurigen Anlasses gibt es auch eine Nachwahl.

Neuer zweiter Vorsitzender

Neue Sammler

Ehrungen Im Namen des KSV ehrte Vorsitzender Albert Grießl mit Kreisvorsitzenden Richard Berger einige treue Mitglieder. Urkunden für 10 Jahre erhielten Martin Singer, Stefan Schaller und Markus Vogl sowie für 20 Jahre Roland Helm, Stefan Hölzl und Josef Illing. Ein besonderer Dank für 40 Jahre Treue ging an Josef Bauriedl, Eugen Frölich, Albert Gollwitzer, Johann Kleber, Ernst Lindner, Bruno Rauch, Albert Wild, Hans Würfl, Ferdinand Schmucker, Alois Lang und Helmut Karl. Das BSB-Ehrenkreuz erhielten Ludwig Brenner, Markus Dimper, Karl-Heinz Wazl, Waldemar Hansl, Roland Helm, Josef Kaiser, Andreas Karl, Matthias Karl, Georg Kulzer, Stefan Lindner, Wolfgang Stahl, Manuel Wildenauer und das Verdienstkreuz 2. Klasse Hans Balk, Eduard Forster, Josef Kleber, Stefan Süß und Johann Werner. Mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse wurden die besonderen Verdienste von Siegfried Bauer und Michael Reindl gewürdigt. (gz)

(gz) "Dieser Verein gibt im Landkreis ein Beispiel für gelebte Kameradschaft und Zusammenhalt", hob Kreisvorsitzender Richard Berger im Vereinslokal "Zum Alisn" hervor. In seinem Grußwort dankte Kompaniefeldwebel Peter Klemm, der im Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde, dem KSV für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Ich bin gerne nach Eslarn gekommen."Zur Erinnerung überreichte er kleine Geschenke mit dem Bild eines Panzers des Typs Marder, dessen Zeit nach dem Umbau der Bundeswehr wie die des Kompaniefeldwebels abgelaufen ist. Die Versammlung nahm Ronny Peipe als Kompaniefeldwebel der Patenkompanie zu einer Vorschau zum Anlass. Derzeit herrsche in der Grenzlandkaserne Aufbruchstimmung, da Soldaten ab Montag, 23. Januar, für ein halbes Jahr nach Litauen verlegt werden. "Ich wünsche mir eine gutes Miteinander, wie es mein Vorgänger genießen durfte", fügte der Kompaniespieß an.Berger verwies vor allem auf die stattliche Mitgliederzahl des Ortsvereins. Der demografische Wandel mache anderen dagegen schwer zu schaffen. Dritter Bürgermeister Josef Illing würdigte die kräftige Unterstützung der Bundeswehr beim Heimatfest. In einer Rückschau erinnerten Vorsitzender Albert Grießl und Schriftführer Fabian Bauriedl an die Unternehmungen des KSV. Im Anschluss listete Kassier Thomas Schmid die Ein- und Ausgaben auf.Da zweiter Vorsitzender Wilhelm Karl am 6. November mit lediglich 62 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben war, folgten Nachwahlen. Nach einstimmigen Beschluss übernimmt Stefan Süß das Ehrenamt. Arthur Holz und Georg Zierer wünschten sich Unterstützung bei der Kriegsgräbersammlung an Allerheiligen. Jürgen Niederdräing vom Vereinsausschuss des KSV hatte die Sammlung organisierte in den vergangenen Jahren beispielhaft organisiert. Die Eslarner erreichten mit der Patenkompanie stets sehr gute Ergebnisse."Träger der Sammlung ist eigentlich die Gemeinde", erinnerte Grießl. Laut RK-Vorsitzenden Waldemar Hansl wurde die Sammlung 2016 mit Beteiligung eines RK-Mitglieds und der Soldaten der Patenkompanie mit Erfolg durchgeführt. Spontan erklärten sich Günther Hummer und Max Linsmeier vom KSV zum Mitsammeln bereit. Auch Peipe versprach seine Unterstützung.