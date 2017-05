Vermischtes Eslarn

03.05.2017

8

0 03.05.2017

(gz) An der grenzüberschreitenden Bayern-Tour-Natur nahem 42 Frauen und Männern aus den ehemaligen Landkreisen Vohenstrauß und Oberviechtach teil. Die zehn Kilometer lange Route führte entlang einer einzigartigen Landschaft und zu bayerisch-böhmischen Relikten. Der erste Halt des Fußmarschs mit OWV-Wanderwart Ernst Meindl war in Ples, dem damaligen böhmischen Plöß. Dort besichtigten die Teilnehmer den vom Heimatverein Plöß nach dem Fall der Grenze sanierten Friedhof. Nach einer Einkehr ging es weiter nach Wenzelsdorf und Bügellohe, wo 12 Familien nach dem Krieg unmittelbar in Grenznähe auf bayerischer Seite eine neue Bleibe fanden. Die letzte Etappe führte entlang der Staatsgrenze zum Sautreiberweg und zum Nurtschweg.