26.01.2017

Lehendorf. Bei Kaffee und Kuchen sowie Lichtbildern vom Vereinsausflug an Rhein und Neckar unterhielt der Gartenbauverein Schmidtstadt und Umgebung im Gasthaus Peterhof zunächst seine Mitglieder und Freunde, bevor die Vorsitzende Elfriede Wirbel mit Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Roman Berr die Ehrung langjähriger Mitglieder vornahm.

Landrat Richard Reisinger lobte in seiner Funktion als Kreisvorsitzender der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Amberg-Sulzbach die Bemühungen der Gartenfreunde, die mit ihrem Hobby für eine schöne Gemeinde im westlichen Landkreis sorgen. Im Blick auf das junge neue Jahr empfahl er seinen Zuhörern: "Bleiben sie menschlich und gesund!"Bürgermeister Roman Berr wünschte für das neue Gartenjahr, "das nach diesem schönen Winter beginnt", viel Glück und Erfolg.Der Gartenbauverein Schmidtstadt und Umgebung besteht seit 1936. Seine Angebote schätzen viele Mitglieder schon seit Jahrzehnten. Herausragend ist dabei die Ausdauer von Andreas Sperber aus Kirchenreinbach, der seit 1950 im Verein verwurzelt ist. Für seine 67 Mitgliedsjahre erhielt er die Ehrennadel am Band.Seit 1964 ist Hans Pickel im Verein. Er machte sich als Vorsitzender von 1976 bis 1985 verdient. Das von ihm initiierte Blumenfest 1979 und interessante Busfahrten sind noch in bester Erinnerung. Mit der Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Walter Dürrschmidt, Hans Stief, Anni Maderer, Christian Wagner, Helmut Dorn, Helmut Wirbel, Ina Reminger, Katharina Hauenstein, Luise Hollederer, Margarete Donhauser, Richard Renner, Rudolf Späth, Werner Kahl, Leonhard Ehras und Erich Witt ausgezeichnet. Zu den Urkunden und Ehrennadeln belohnte der Verein die Geehrten mit einem Blumengeschenk.Als einen Höhepunkte des laufenden Jahres kündigte Vorsitzende Elfriede Wirbel das Fahrtenprogramm der Gartler an. Es enthält einen Besuch der Felsenkeller in Schwandorf, die Besichtigung von Bärbels Garten in Thalmässing (bekannt aus der Fernsehsendung "Querbeet"), eine Vier-Tage-Fahrt in den Chiemgau und den Besuch des Adventsmarkts im Kloster Plankstetten.