Freizeit Etzelwang

31.01.2017

Der Lehentaler Heimatverein, die Feuerwehr und die Interessengemeinschaft (IG) Kinderspielplatz Lehendorf taten sich auch heuer zusammen und organisierten einen zünftigen Faschingsball mit einigen Höhepunkten. Das vielseitige Programm lockte neben Einheimischen auch Gäste aus benachbarten Regionen an. Nicht alleine die Garde aus Neukirchen, auch die tollen Ideen bei Masken und Kostümen gaben der Veranstaltung Charme.

Beim Betreten des Gasthauses Peterhof empfing die Gäste Musik von DJ Walter. Der Raum bot Platz zum Tanzen und für Auftritte der Faschingsgarde. Eng wurde es allerdings bei der Länge der Polonaise vor der Prämierung der vielen Masken und Kostüme. Josef Lutter moderierte in gewohnt humorgespickter Art das Geschehen. Abwechslung fanden die Gäste in der Bar beim großen Angebot an Cocktails und starken Getränken. "Dancing Flames" und "Spotlight" begeisterten die Gäste mit einer abwechslungsreichen Tanzshow. Ihre verschiedenen Formationen in immer neuem Outfit hatten "Viva Las Vegas" zum Thema, das Hochzeitsparadies. Entsprechend stellten die 26 Tänzerinnen und zwei Tänzer Szenen in den Choreographien von Swetlana Harzer dar.Schwer war die Aufgabe der siebenköpfigen Jury, als Josef Lutter zur Maskenprämierung aufrief. Zur Bewertung zogen die Maschkerer bei einer Polonaise durch die Räume im Peterhof. So konnten alle Gäste und die Juroren die einfallsreichen Ideen bei Masken und Kostümen bewundern. Mit Preisen belohnte Lutter von den Gruppen die Legosteine, Alice im Wunderland und Starwars. Unter den Soloverkleidungen, bei denen ein Agent, Putzfrauen, Superman, eine CD-Lilly, ein schwer schuftender Huckepack, ein reicher Ölscheich, ein Chinese und vieles mehr zu sehen waren, gingen die ersten drei Preise an einen Drachen, an einen Raben und an einen Schotten.