Freizeit Etzelwang

18.04.2017

Wenn es nachts schon ruhig im Dorf geworden ist, schallen plötzlich laute Bittgesänge durch die Straßen in Etzelwang. "Wenn'ts uns niad drei Oier gebt's, dann kimma nimma singa!", flehen die Oiersinger um Spenden. Jedes Jahr in der Nacht zum Ostermontag ziehen sie lautstark durch das Dorf und halten damit eine nahezu einzigartige Tradition aufrecht. Und die Etzelwanger warten schon auf die schönste Ruhestörung des Jahres.

Öfters gehen während der Gesänge die Lichter in den Häusern an; ein Fenster öffnet sich, und jemand reicht eine kleine Gabe zu den Sängern hinaus. Eier, Käse, Brot, Schinken, Hochprozentiges - jeder Spender bekommt ein kräftiges "Dank schee!". Bevor sich die Oiersinger auf ihren nächtlichen Streifzug machten, ölten sie im Dorfcafé die Kehlen und übten die Textsicherheit im heimatlichen Liedgut. Die meisten Boum und Moila gehören dem Etzelwanger Kirwaverein an, der diese Jahrzehnte lange Tradition am Leben erhält.Gut 35 an der Zahl, machten sie sich kurz nach 23 Uhr in zwei Gruppen auf den Weg, um jeweils eine Dorfhälfte zu besingen. Wer nachts nicht geweckt werden möchte, hängt seine Spende einfach in einer Tüte an die Haustür. Die landet dann auf dem Bollerwagen oder im Korb. Gut zwei Stunden sind die Oiersinger unterwegs, bevor sie im Dorfcafé wieder zusammenzutreffen und ihr Sammelergebnis sofort verwerten. Dann gibt's eine ordentliche Brotzeit und Rührei für alle - so wie es seit Jahrzehnten Tradition ist.