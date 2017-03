Freizeit Etzelwang

21.03.2017

5

0 21.03.2017

Dank für die Arbeit, die Wahl eines neuen Vorstandes und die Planungen für 2017 beschäftigten die Mitgliederhauptversammlung des Fördervereins Freibad Etzelwang. Es gab viel Lob, allerdings muss die Gemeinde heuer helfend eingreifen.

Engagement geht zurück

Etzelwang/Kirchenreinbach. In seinem Jahresrückblick nannte Vorstandsvorsitzender Ernst Scharr das Entenrennen im Mai ebenso wie das Badfest, in abgespeckter und improvisierter Form mit hohem Anklang durchgeführt, ebenso die Dichterlesung mit Edith Pickel und Thoralf Fricke. Ein Novum war die Teilnahme mit einem Burger- und Hot-Dog-Stand an der Kirchweih, der binnen zwei Stunden komplett ausverkauft war. Ähnlichen Erfolg zeigte auch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt.Nach dem großen Erfolg im Vorjahr, so Scharr, wurden auch 2016 unter Leitung von Birgit Eitner in den Sommerferien Schwimmkurse angeboten. Dank der Zuwendung der Sparkassenförderstiftung von 1000 Euro konnten weitere Badliegen und Stühle angeschafft werden. Der Aufbau einer Gerätehütte auf dem Badgelände war wegen des Ausbaus der Kreisstraße nicht möglich. Nun muss deren Standort neu überdacht werden. Die Hütte ist vor allem für die Unterbringung des Rasenmähers wichtig. Die Wasserwacht beteiligt sich ebenfalls an der Hütte und wird diese mitnutzen.Scharr dankte Mitgliedern und Helfern für ihr Engagement. Leider sei das aber rückläufig, was dazu geführt hat, dass die Gemeinde unterstützend eingreifen muss. So wird wohl ein Teil des Putzdienstes sowie der Pflege des Bades künftig durch die Gemeinde erfolgen. Rainer Steger als Leiter der Abteilungen Technik und Badpflege berichtete vom Herrichten und laufenden Tätigkeiten in der Saison. Sein Dank galt den Helfern, vor allem für das Mähen des Rasens.Kassiererin Birgit Weigert berichtete über Freibad und Verein sowie die Jahresergebnisse 2016. Diese stellten sich ausgewogen dar. Dies sei vor allem dem Vorsitzenden zu verdanken, der dafür gesorgt hatte, dass das Freibad im September geöffnet blieb. Die Gemeinde erhielt einen Scheck über 4500 Euro zur Unterstützung des Erhaltes des Freibades. Die Neuwahl ergab folgendes Bild: Vorstandsvorsitzender Josef Schmidtpeter, 1. Stellvertreter Ernst Scharr, 2. Stellvertreter Roman Berr, Kassierin Birgit Weigert, Schriftführerin Nina Kohl, Badpflege Birgit Eitner, Badbetrieb/Badtechnik Reiner Steger, Event-Management Ann-Kathrin Dalles, Wassersport Birgit Eitner, Öffentlichkeitsarbeit Juliane Fiegel, Beisitzer Karl Adelmann, Helmut Kohl, Hanna Maul, Marion Weiß, Kassenprüfer Walter Bielesch, Helmut Kohl, Konrad Pickel. Bürgermeister Roman Berr betonte, dass die Existenz des Bades nur mit Hilfe des Vereines möglich sei. Im Anschluss gab Ernst Scharr einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen 2017 und wies auf die bald anstehenden Arbeitseinsätze zum Herrichten des Freibades am 8., 22. und bedarfsweise am 29. April hin. Entenrennen ist am 30. April, Badfest am 29. Juli, Weihnachtsmarkt am 3. Dezember, Kirchweih im Juli und der Schwimmkurs im August. Die Eintrittspreise bleiben gleich.