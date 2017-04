Freizeit Etzelwang

12.04.2017

Neutras. Der Schützenverein Silberdistel Neutras fiebert seinem 50-jährigen Jubiläum 2019 entgegen. Den Zuschlag für das Gau- und Sparkassenpokalschießen hat der Verein schon bekommen. Oberschießleiter Georg Appel übernahm den Vorsitz im Festausschuss.

In der Generalversammlung hatte Schützenmeister Rudi Schwab noch mehr gute Nachrichten. Die Mitgliederzahl ist auf 82 gestiegen. Einem Austritt und drei Sterbefällen standen sieben Neueintritte gegenüber. Mit 50 Teilnehmern ragte 2016 das Ostereierschießen heraus. Nach wie vor gut läuft das Gemeindepokalschießen. Daran beteiligten sich 192 Starter in 60 Mannschaften aus zehn Vereinen der Gemeinde Etzelwang. Es gab aber auch traurige Anlässe wie die Beerdigung des Ehrenmitglieds Heinz Klipsch.Erstmals spielten die Schützen beim Gemeindekegeln zwei Pokale heraus. Jugendleiter Bernd Appel und Oberschießleiter Georg Appel legten eine gute Bilanz über die Schießergebnisse bei Meisterschaften und Wettkämpfen vor. Kassier Hans Roth musste ein kräftiges Minus verkünden. Als Gründe nannte er den Kauf eines neuen Vereinsgewehrs und eines Laser-Gewehrs für die ganz jungen Schützen. Einstimmig votierte die Versammlung dafür, Klaus Reiter zum Ehrenmitglied zu ernennen. Er gehört Silberdistel seit 40 Jahren an. Auf 25 Jahre brachten es 2. Schützenmeister Michael Loos und Matthias Loos.Ehrenschützenmeister Johann Zimmermann pflegt nicht nur die Vereinshomepage www.silberdistel-neutras.de. Er hat auch die Restaurierung der Schützenkette in Angriff genommen. Fehlende Königstaler und die Überarbeitung der gesamten Kette will er bis zum Jubiläum erledigen. Obwohl die Königstaler von den jeweiligen Würdenträgern finanziert werden, bleibt noch ein großer Anteil an der Vereinskasse hängen. Mit Bildern verdeutlichte Zimmermann, wie er bei der Restaurierung vorgeht.Neben dem Vorsitzenden Georg Appel gehören dem Festausschuss der amtierende Schützenkönig Rainer Siggelkow, Johann Zimmermann, Bernd Appel, Gerald Hafner, Erwin Appel, Hans Roth, Adolf Klipsch und Pauline Regler an.