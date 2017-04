Freizeit Etzelwang

28.04.2017

Bäuerin Theres Herberger hat die Viehhaltung satt. Sie beschließt, aus dem Hof ein Agrarhotel zu machen. "Deine Viecher fressen und saufen doch nur - das tun meine Gäste auch, aber die zahlen wenigstens dafür", wirft sie ihrem Mann Sixt vor. Doch als sie ihren ersten Feriengästen die Rechnung präsentieren will, erlebt sie ihr blaues Wunder.

Irmgard Kaula, Regisseurin und Souffleuse, suchte das Theaterstück "Der bezahlte Urlaub" für die aktuelle Theatersaison des Sportvereins Etzelwang aus. Nach einigen Jahren Abstinenz wurde dieses Jahr wieder ein Stück eingeübt und drei Mal auf die Bühne in der Schulturnhalle in Etzelwang gebracht.Das Stück war allerdings nicht streng nach der Vorlage inszeniert, sondern auf das eigene Heimatdorf Etzelwang angepasst. Ähnlichkeiten mit Namen und Ortschaften in der Nachbarschaft waren deshalb keineswegs zufällig.Es begann mit viel Vorfreude, als das Telefon klingelte und sich die Döttelhofs aus Norddeutschland ankündigten. Bauer Sixt und Knecht Simmerl (gespielt von Andreas Pesel und Markus Lehnerer) dulden den Besuch auf ihre eigene Art; Bäuerin Theres und ihre Tochter Maria (Elisabeth Steger-Piehl und Salome Kaula) kümmern sich dagegen mit Hingabe und Eifer um ihre Feriengäste.Im zweiten Akt wurde mehr und mehr klar: Dietmar und Thekla Döttelhof (Hans Zacharias und Marie Kliem) genießen ihre Zeit auf dem Hof zwar sehr, doch spielen sie ein falsches Spiel. Die Beschwerden häufen sich; zum Beispiel über den stinkenden Misthaufen, das angeblich mangelhafte Frühstück oder die ungenügende Freizeitberatung. Und schließlich: Die plötzliche Abreise mit der Drohung, sich über einen Anwalt die kompletten Kosten der Urlaubswoche von den Herbergers bezahlen zu lassen.Einige Wochen später ist es dann soweit. Ein Schreiben vom Gericht liegt auf dem Tisch und eröffnet, dass die Döttelhofs mit ihrem Anwalt Dr. Malte von Grünwald (Lukas Pürner) zurückkommen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Kurzerhand wird das Agrarhotel im dritten Akt zum Gerichtssaal, denn auch Amtsrichter Dr. Glatzeder mit seiner Gerichtsschreiberin Fräulein Spitzer (Theo Wißmüller und Christina Pesel) geben sich die Ehre.Der Amtsrichter, selbst auch ein Oberpfälzer, nahm alle vermeintlichen Mängel in Augenschein. Schnell war klar: Ein Misthaufen ist keine Geruchsbelästigung, sondern auf dem Land eine normale Sache. Die Zimmer sind tadellos, das Frühstück wunderbar und der angeblich ständig brüllende Stier ein ganz Braver. Auch der Trumpf der Döttelhofs - eine mitgebrachte Kakerlake, die sie angeblich im Zimmer gefunden haben - stach nicht, denn der scharfsinnige Richter entlarvte sie schnell als eine nicht heimische Art.So wurde am Ende dann doch noch alles gut auf dem Herberger-Hof. Die Schauspieler, die allesamt zum ersten Mal auf einer Theaterbühne standen, ernteten zurecht viel Applaus vom zahlreichen Publikum.