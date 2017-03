Freizeit Etzelwang

10.03.2017

5

0 10.03.2017

Mittendrin statt nur dabei: Ein Kickerturnier der besonderen Art veranstaltete der SV Etzelwang. Dabei standen die Teilnehmer nicht an einem Kickertisch, sondern waren selbst Akteure auf einem acht mal vier Meter großen Spielfeld.

13 Mannschaften hatten sich für den ersten SVE-Bruckmüller-XXL-Kicker-Cup angemeldet. Schon ihre Namen ließen erahnen, dass eindeutig der Spaß im Vordergrund steht: "Stark am Glas", "Schafsköpfe" oder "Ballerfrauen" traten an.Sobald der Schiedsrichter das Spiel freigab und der Ball über die Bande gerollt wurde, gab es auf dem Feld kein Halten mehr. Für die nächsten fünf Minuten hieß es dann nur noch: Irgendwie die Kugel zwischen einem Gewirr an Beinen hindurch ins Tor zu bugsieren. Um jeden Zentimeter wurde hart gekämpft. Feine Kombinationen waren eher die Seltenheit.Die ersten Vier aus zwei Vorrundengruppen zogen ins Viertelfinale ein, spielten die Halbfinal-Teilnehmer und schließlich die Endspielpaarung aus. Viele Zuschauer verfolgten das Spektakel in der Schulturnhalle bei einer kleinen Brotzeit von der Bande aus oder feuerten ihr favorisiertes Team kräftig an.Das Kicker-Spielfeld kam von der Brauerei Bruckmüller aus Amberg. Es wurde am Vortag in der Turnhalle aufgebaut. Helfer des Sportvereins kümmerten sich um Getränke, Brotzeiten, Spielpläne und die Turnier-Organisation.Nach meist sehr knappen Viertel- und Halbfinalspielen waren noch zwei Teams übrig, die sich am Abend im großen Finale gegenüber standen: "Flying Hirsch-bach" und "Die Anderen"; beides gemischte Mannschaften aus Männern und Frauen.Im Spiel um Platz drei setzten sich vorher die "Schischlawiner" gegen "Zapf 04 Revival" mit einer Golden-Goal-Entscheidung durch. Im Finale hatte am Ende "Flying Hirsch-bach" die Nase vorn. Für den SVE überreichten Vorsitzender Klaus Strobel, Christoph Miszka und Benjamin Rischkau die Siegerpreise, Gutscheine des Dorfcafés Etzelwang sowie ein wenig Flüssignahrung. Auch die beiden Damenmannschaften bekamen kleine Präsente überreicht.