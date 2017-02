Kultur Etzelwang

(dlu) Ein Genuss für alle Sinne, das ist wohl die treffendste Umschreibung für das Benefizkonzert unter dem Motto "Von Buenos Aires nach Paris", zu dem der Pfarrgemeinderat Neukirchen lud. Das Duo Petico, bestehend aus Peter Schertl (Akkordeon) und Klemens Gradl (Gitarre/Bass), nahm die zahlreichen Gäste mit auf eine stimmungsvolle Reise.

Tapas und Wein

Spende für Jugendliche

Die große Zahl der Zuhörer sprengte beinahe die Kapazitäten des Kernhauses, so dass es lediglich an einem mangelte: ausreichend Sitzplätze. Sowohl kulinarisch als auch musikalisch gelang es den Veranstaltern und Musikern, das Publikum zu faszinieren. Der in der Werbung angekündigte "Kurzurlaub für die Sinne" stellte sich bereits beim Eintreten in den Saal ein, als die Besucher am umfangreichen Tapas-Büfett entlangschreiten konnten, um sich an der anschließenden Vinothek mit Spezialitäten aus Frankreich und Südamerika zu versorgen.Das Publikum verstummte, als Klemens Gradl das Wort ergriff. Aufschlussreich kündigte er die Titel an und überzeugte mit seinem musikalischen Mitstreiter bei der Darbietung der Instrumentalstücke. Der erste Block bestand aus südamerikanischem Tango. Die beiden Musiker verstanden es meisterlich, die spezielle Charakteristik dieser Gattung aus temperamentvoller Rhythmik und empfindsamer Melancholie dem Ohr des Zuhörers nahe zu bringen. Sie begannen mit dem 1925 entstandenen Stück "A media Luz" von Edgardo Donato und fesselten damit die Leute bis zum letzten Ton. Es folgte mit einem Augenzwinkern der Interpreten "Adios Muchachos", was von den Gästen nicht falsch verstanden werden sollte, da sich das Stück inhaltlich eher als Abschluss eines Konzertes eignen würde. Das erste Set beendeten sie mit "El Choclo", einem argentinischen Tango von Ángel Villoldo.Nach einer kurzen Pause fuhren Gradl und Schertl in ihrem Programm mit einer Auswahl französischer Walzer fort - unter ihnen bekannte Stücke wie "Valse des niglos" vom belgischen Komponisten Gus Viseur, oder "La Foule" von Angel Cabral. Im Verlauf des Abends holten sich die Musiker immer wieder gesangliche und perkussive Unterstützung aus den Reihen des Pfarrgemeinderates Neukirchen. Mit Irene Sperber (Perkussion/Gesang) und Carola Helm (Gesang) avancierte das Duo Petico zum Quartett Petico-Carene. Klassiker der Musikgeschichte wie "La vie en Rose", "Bei Mir Bistu Shein" und "Champs-Élysées" komplettierten das Repertoire auf glamouröse Weise.Die Spendeneinnahmen kommen dem Adveniat-Projekt El Arranque zu Gute. Die Initiative von Kardinal Jorge Mario Bergoglio in Argentinien unterstützt Jugendliche bei der Förderung der eigenen Talente und von schulischer Bildung.