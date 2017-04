Politik Etzelwang

18.04.2017

Wer in Etzelwang zum Sportgelände fahren will, muss derzeit noch ein Nadelöhr passieren. An der Bahnunterführung soll noch im Sommer gearbeitet werden. Ein weiteres Thema im Gemeinderat war die Befestigung des Parkplatzes am Kinderhaus.

Etzelwang/Neutras. Die evangelisch-lutherische Pfarrei Etzelwang beabsichtigt, den Parkplatz vor dem Kinderhaus zu pflastern. Für diese Maßnahme sind rund 52 000 Euro veranschlagt. Als Pfarrer Markus Vedder im Gemeinderat mit der Bitte nach einem Zuschuss anklopfte, machte er auf eine Reihe kostspieliger Renovierungen aufmerksam, die demnächst anstehen.Bürgermeister Roman Berr unterstrich das gute Zusammenwirken zwischen Kirche und Kommune. Er sprach sich für eine Beteiligung an der Befestigung des Parkplatzes aus. Einstimmig entschied der Gemeinderat, die Kosten von 6500 Euro für die Ableitung des Oberflächenwassers zu übernehmen.Mit dem Baubeginn der Bahnunterführung an der Auffahrt zum Sportgelände kann im August dieses Jahres gerechnet werden. Die Fahrbahn wird abgesenkt und - wahrscheinlich ohne Eingriff in das angrenzende Gartengrundstück - nach Süden weitergeführt. Die Auffahrt von der Kreisstraße wird künftig aus beiden Richtungen möglich.Aus den Neuwahlen bei der Feuerwehr Etzelwang gingen als Kommandanten Robert Pilhofer und als Vertreter Richard Pilhofer hervor. Die Räte bestätigten dieses Ergebnis. Sie erwarten aber, dass der junge Vize den erforderlichen Lehrgang für sein Amt in Kürze nachholt.In der Hanglage in Etzelwang haben sich in Gemeindestraßen etliche Schieber für die Wasserleitung so verändert, dass eine Angleichung an das Straßenniveau erforderlich wird. Für die Neujustierung der Schieber mitsamt Gestänge bis hinunter zur Wasserleitung müssen die Straßen aufgebrochen und anschließend neu asphaltiert werden. Das Baureferat der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen schlug vor, die Kosten zwischen Zweckverband und Gemeinde zu halbieren. Allerdings hat der Zweckverband eine andere Regelung getroffen, und deshalb sah die Gemeinde Etzelwang Klärungsbedarf.Bürgermeister Roman Berr und Gemeinderat Willfried Schmidt diskutierten über Fahrzeuge in der Spielstraße am Etzelwanger Dorfplatz beim Gasthaus Neumüller. Die Vorschrift, nur in gekennzeichneten Flächen zu parken, wird nicht immer eingehalten. Es werden Maßnahmen gegen die Missachtung des Parkverbots eingeleitet.Gemeinderat Karl Adelmann fragte nach dem Planungsstand der Dorferneuerung Kirchenreinbach. Klaus-Dieter Schurath wünschte sich dazu einen Zeitplan für die einzelnen Maßnahmen, um die Anlieger rechtzeitig informieren zu können.Bei der Bürgerfragemöglichkeit erkundigte sich Josef Lutter, ob es nicht sinnvoll wäre, den Weg im Langgraben zu asphaltieren. Während der Bauarbeiten an der Kreisstraße diene er als Umgehung für den Schulbus und den Verkehr von und nach Etzelwang. Gemeinderat Gerhard Pirner erwiderte, er habe dem Planer vorgeschlagen, mit Fräsgut das Straßenstück staubfrei zu machen.