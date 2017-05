Politik Etzelwang

23.05.2017

9

0 23.05.2017

Kirchenreinbach. (ds) Die vom Planungsbüro schon berechneten Kosten für den Bauabschnitt I der Dorferneuerung in Kirchenreinbach übersteigen die Vorstellungen der Gemeinderäte. Nun werden Einsparungen überlegt. Auch der Plan, vom Bayernwerk die Straßenbeleuchtung zu erwerben, steht wegen der unerwartet hohen Preisvorstellungen in Frage.

Summe zu hoch

Wasserdruck bleibt

Teure Beleuchtung Mit einer weiteren Überraschung wartete das Bayernwerk auf, von dem die Gemeinde die Straßenbeleuchtung erwerben wollte: Eine vor Jahren erfolgte Beratung versprach nach Ablauf der Abschreibungen einen Verkauf der Straßenbeleuchtung für 882 Euro.



Demgegenüber machte Kundenberater Markus Windisch dem Gemeinderat eine Rechnung auf, dass das Bayernwerk für die 202 Leuchten, die 13 Kilometer Kabel und die 21 Schaltkästen 32 839 Euro berechne, dass der Energieversorger außerdem einen Ansprechpartner fordere, der 24 Stunden täglich erreichbar ist, und dass Ein- und Ausschaltung der Straßenbeleuchtung die Gemeinde selbst vornehmen muss. Dieser Vertragsentwurf weiche drastisch von den früheren Zusagen ab, entrüstete sich Gemeinderat Gerhard Pirner und nannte die Vorgehensweise des Bayernwerks unseriös. Bürgermeister Roman Berr verlas zur Erinnerung das frühere Angebot.



Kundenberater Markus Windisch schlug daraufhin Einsparungen bei der Beleuchtung in Hauseck vor. Danach müsste die Gemeinde Etzelwang aber immer noch 14 860 Euro entrichten. Das Gremium sah aufgrund der geänderten Vertragsgestaltung noch weiteren Beratungsbedarf. (ds)

(ds) Der Gemeinderat Etzelwang stimmte bei der öffentlichen Sitzung im Gasthaus Glöckner einer anteiligen Kostenbeteiligung in Höhe von 3272 Euro für die Korrektur von Schieberkappen und abgesenkten Unterflurhydranten in Gemeindestraßen zu.Diplom-Ingenieur Albert Geitner stellte seinen Entwurf für die Dorferneuerung Kirchenreinbach vor. Die Maßnahme sieht vor eine Erneuerung des Kirchenwegs, Neugestaltung des Dorfplatzes und des Bachufers mit Zugang zum Reinbach, Befestigung der Fläche beim alten Feuerwehrgerätehaus und eine Neugestaltung des Birkenwegs. Die Fortsetzung in östlicher Richtung soll in einem weiteren Bauabschnitt erfolgen, der wegen der Bachveränderung und den damit zu erwartenden Verzögerungen zurückgestellt wird.Aus der Fördersumme für die Dorferneuerung stehen der Gemeinde noch 460 000 Euro zur Verfügung. Der von Albert Geitner entwickelte Entwurf würde für Bauabschnitt I bereits 775 000 Euro kosten. Dieser Betrag war den Räten zu hoch. Die Differenz würde einen Nachtragshaushalt erfordern, der dann den Baubeginn verzögert. Bevor der nicht genehmigt ist, dürfen die Ausschreibungen für die Maßnahmen aber nicht vorgenommen werden. So suchten die Räte nach Einsparmöglichkeiten.An der Kostenaufstellung kritisierten sie die 150 000 Euro Ansatz für die Entsorgung des Straßenunterbaus. Der Umgriff des Feuerwehrgerätehauses sollte in Eigenleistung verbessert und die Maßnahme Birkenweg ausgelagert werden. Wenn einschließlich Einsparungen beim Straßenbau die Kosten im vorgesehenen Rahmen bleiben, könnten die Ausschreibungen noch im September erfolgen.Im Baugebiet Schlossblick fragte ein Bauherr an, ob er zur Abschirmung eines geplanten Schwimmteichs auf seinem Grundstück eine Mauer mit einem aufgesetzten Zaun errichten könne. Da die Einfriedung eine Höhe von 3,5 Meter erreichen würde, will die Gemeinde auf die Reduzierung dieser Zaunhöhe drängen.Für die Beschaffung einer Blechgarage im Gelände der Kläranlage erteilte der Gemeinderat die Genehmigung für die außerplanmäßige Ausgabe. Die Erneuerung der Eisenbahnunterführung zum Sportgelände mit Verbesserung der Durchfahrtshöhe verursacht der Gemeinde Kosten von 120 000 Euro. In diesem Zusammenhang wird die Auffahrt künftig auch aus Richtung Neukirchen ermöglicht.Der erhöhte Wasserdruck beim Campingplatz kann nicht reduziert werden, da sonst die Trinkwasserversorgung der Anwesen in der Höhenlage von Etzelwang eingeschränkt würde. Der Zweckverband Bachetsfeldgruppe sucht eventuell eine technische Lösung. Gemeinderat Philipp Wagner beklagte die Verschmutzung und Beschädigung der Zufahrtstraße zum Skilift durch die Fahrzeuge, die zur Erneuerung der Bahnbrücke Material transportieren.Nach Auflösung des Vereins der Siedlergemeinschaft Etzelwang-Neukirchen wird das vorhandene Vermögen dreigeteilt. Gemeinderat Willfried Schmidt informierte, dass ein Teil fürs Kinderhaus, ein weiterer für den Erhalt des Schwimmbads und ein Drittel für die Dorferneuerung Etzelwang vorgesehen seien. Die Unterlagen der Siedlergemeinschaft sollen im Gemeindearchiv aufbewahrt werden. Dank gebühre Fritz Einenkel, der die Abwicklung durchführte.