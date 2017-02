Politik Etzelwang

2,80 Meter Durchfahrtshöhe bietet die Bahnbrücke in Etzelwang für den Verkehr in Richtung Sportplatz. Bald kommt hier mehr Luft rein.

Nach langen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn ist es der Gemeinde Etzelwang gelungen, eine bezahlbare Lösung zur Aufweitung der Bahnbrücke in Richtung Sportplatz zu erzielen."Diese Vergrößerung ist schon lange ein wichtiges Anliegen, das jetzt umgesetzt werden kann", freut sich die Gemeinderatsfraktion der CSU/FB in einer Pressemitteilung. Seit März 2015 führe Etzelwangs Bürgermeister Roman Berr Gespräche mit der Deutschen Bahn. Grund: Die Bahnbrücke in Richtung Sportplatz stellt ein Nadelöhr für größere Fahrzeuge dar, wie etwa Krankenwagen, Feuerwehr oder land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.Ein erstes Angebot der Deutschen Bahn lehnte die Gemeinde ab, da ihr Anteil an den Baukosten den Spielraum im Haushalt gesprengt hätte. Auch andere Fraktionen des Gemeinderats hätten sich für die Aufweitung stark gemacht, aber die eingeschalteten Landtagsabgeordneten erhielten kaum bessere Angebote.Nach Beratung mit dem Landratsamt ging Berr erneut in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn - und hatte Erfolg. "Es konnte eine für beide Seiten äußerst wirtschaftliche Vereinbarung verhandelt werden", sagt er. Mit gemeinsamer finanzieller Beteiligung werde die Durchfahrtshöhe der Brücke von aktuell 2,80 Meter auf 3,70 Meter erhöht.Damit werde auch die Chance für Baugebietserschließungen südlich der Bahnlinie deutlich verbessert. "Und das alles zu Konditionen, die im Haushalt problemlos abbildbar sind", erklärt Berr.Im Jahr 2017 werden von der Deutschen Bahn alle Brücken in Etzelwang und im Lehental saniert. Daher freue man sich bei der CSU/FB umso mehr, dass für diese spezielle Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt eine Lösung gefunden worden sei.