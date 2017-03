Politik Etzelwang

Der Förderverein des Freibads Etzelwang steht vor Neuwahlen. Einige Vorstandsmitglieder wollen nicht mehr antreten. Um einer drohenden Krise vorzubeugen, richtet Willfried Schmidt einen Appell an seine Kollegen im Gemeinderat.

Eintrittspreise bleiben

Geld für die Feuerwehren

Kirchenreinbach. "Es ist die Gemeinde, die von der Arbeit dieses Vereins profitiert", gab Schmidt in der Gemeinderatssitzung im Gasthaus Glöckner in Kirchenreinbach zu bedenken. Der Förderverein habe in den zurückliegenden Jahren den Erhalt des Freibads gesichert. Deshalb müsse alles getan werden, ihn funktionsfähig zu erhalten.Eine Reihe von Vorstandsmitgliedern wolle bei den Neuwahlen am Sonntag, 12. März, nicht mehr antreten. Willfried Schmidt bat alle Mitglieder des Gemeinderats, "die Neubesetzung der Vorstandschaft aktiv zu unterstützen".Eine gute Nachricht gibt es jetzt schon für alle Besucher des Freibads Etzelwang: Die bisherigen Eintrittspreise gelten 2017 unverändert weiter. Außerdem beschloss das Gremium, in Kirchenreinbach mit Blick auf die Dorferneuerung die Ortsdurchfahrt und den Kirchenweg bis zur Kreisstraße AS 39 zu erneuern.Jährlich melden die vier Feuerwehren ihren Bedarf an Schutzkleidung und Ausrüstungsteilen. Für Schmidtstadt macht das 960 Euro aus, für Lehendorf 460 Euro und für Kirchenreinbach 1000 Euro. Etwas höher greift die Feuerwehr Etzelwang mit 5500 Euro, will davon aber auch 2800 Euro aus eigener Kasse bezahlen. Der Bedarf der Atemschutzträger summiert sich auf 3300 Euro für Schutzkleidung sowie 4500 Euro für Lehrgänge, Arztkosten und Wartung.Gemeinderat Günter Renner kündigte an, dass am Löschfahrzeug in Kirchenreinbach die Reifen erneuert werden müssen. Das Gremium beschloss einstimmig, 15 000 Euro im Haushalt 2017 einzuplanen. Die Bestellung wird in Neukirchen für die Feuerwehren im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft koordiniert.In der Jahreshauptversammlung hat die Feuerwehr Kirchenreinbach Norbert Sperber als Kommandant und Lukas Renner als seinen Stellvertreter gewählt. Der Gemeinderat bestätigte das offiziell.Für das Jahr 2015 beträgt das rechnerische Ergebnis im Verwaltungshaushalt 1 889 834 Euro und im Vermögenshaushalt auf 1 127 146 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 202 980 Euro. Der Gemeinderat akzeptierte diesen Abschluss und entlastete Bürgermeister Roman Berr einstimmig.Das Hochwasserschutzkonzept erstellt die Firma Baur Consult. Mit der Wartung der Straßenlampen wurde die N-Ergie Nürnberg beauftragt. Obwohl die Frist für den Baubeginn abgelaufen ist, verzichtete der Gemeinderat auf die Rückforderung eines Grundstücks.Karl Adelmann erkundigte sich, warum der Flyer der Jugendbeauftragten noch nicht verteilt wurde und erfuhr, dass die Weitergabe mit dem nächsten Gemeindebrief erfolgen werde. Der Ausbau der Kreisstraße von Lehendorf nach Etzelwang werde sich um etwa drei Monate verzögern, teilte Gerhard Pirner mit. Es bestehe noch Klärungsbedarf mit dem Naturschutz. Während der Bauzeit werde eine Umleitung über den Langgraben eingerichtet.Lob für den Winterdienst sprach Gemeinderat Klaus-Dieter Schurath aus. Die Gemeindemitarbeiter seien, wenn es notwendig war, stets frühzeitig zur Stelle gewesen.