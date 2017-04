Politik Etzelwang

05.04.2017

Schnell gearbeitet hat die CSU/FB in Etzelwang aus der Sicht von Bürgermeister Roman Berr. Nach der Hälfte der Legislaturperiode hat sie ihre Wahlversprechen bereits eingelöst, stellte er fest. Diesen Erfolg dürfe sie in der Öffentlichkeit ruhig mehr herausstellen, ermuntert er. Fraktionschef Willfried Schmidt gibt derweil schon das Ziel für die Wahl 2020 aus.

Ständiges Thema Freibad

"Nicht leicht gefallen"

Kritik an Behörde

CSU-Ortsverband Etzelwang Wahlen



Vorsitzender: Klaus Strobel



Stellvertretende Vorsitzende: Lydia Zahner, Roman Berr, Willfried Schmidt



Kassenwart: Gerd Ertel



Protokollführer: Dieter Beck



Beisitzer: Klaus-Dieter Schurath, Markus Wagner, Thomas Höfler



Kassenprüfer: Gerhard Pirner, Markus Wagner



Delegierter in der Kreisversammlung: Klaus Strobel ; Roman Berr [Ersatz]



Ehrungen



25 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Pirner



15 Jahre Mitgliedschaft: Lydia Zahner . (ds)

Neutras. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Etzelwang standen turnusgemäß die Vorstandswahlen. Außerdem gab es Rück- und Ausblicke in die Tätigkeit des Ortsverbands.Vorsitzender Klaus Strobel berichtete über die Aktivitäten seit der Mitgliederversammlung 2016. Hierbei hob er die Treffen mit den weiteren CSU-Fraktionen im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen hervor, in denen gemeinsame Themen behandelt werden. Im Gemeindegebiet bezeichnete er die Dorferneuerungen in Etzelwang, im Lehental und in Kirchenreinbach als prägende Aktivitäten.Nach Ansicht von Bürgermeister Roman Berr kommen die Impulse in der Gemeinderatstätigkeit überwiegend aus der CSU/FB-Fraktion. Jedoch habe er häufig den Eindruck, dass dies bei der Bevölkerung nicht richtig herüberkomme. Selbstkritisch bemängelte er Defizite in der Medienpräsenz. Die Versprechen vor der Kommunalwahl 2014 habe man bereits jetzt - also nach der Hälfte der Wahlperiode - eingelöst.Für das Schulhaus sei ein konkretes Nutzungskonzept entworfen worden, um dessen Umsetzung es nun gehe. Ein ständiges Thema sei auch der Erhalt des örtlichen Freibades, den der von der Bevölkerung getragene Förderverein sichere. Er beklagte jedoch das Ausbleiben von Förderprogrammen für Freibäder auf Landesebene angesichts der erforderlichen Reparaturarbeiten.2. Bürgermeisterin Lydia Zahner sprach den Kauf des seit Jahren leerstehenden Gasthofs Pürner an, um Wohnraum zu schaffen, und den Entschluss, das historische Schusterhaus in der Ortsmitte Etzelwang abzureißen. Diese Entscheidungen seien nicht leicht gefallen.Gemeinderat Gerhard Pirner wies auf den Erfolg hin, in 20 Jahren die absolute Mehrheit und somit das überwiegende Vertrauen der Bevölkerung erworben zu haben. Vorsitzender Willfried Schmidt erinnerte an die lange Zeit, in denen die CSU/FB zwar die stärkste Fraktion im Gemeinderat stellte, nicht aber den Bürgermeister. Es habe damals kaum Möglichkeiten gegeben, eigene Ideen durchzusetzen.Die Gemeinde betrachtet Schmidt, nicht zuletzt dank zahlreicher Errungenschaften aus der jüngeren Vergangenheit, als attraktiv. Er verwies auf die Dorferneuerungen, den Breitbandanschluss, die Ausweisung von Baugebieten und nicht zuletzt die Schaffung einer Kinderkrippe. Es gelte, die erreichte Position bei den nächsten Kommunalwahlen zu verteidigen.Gemeinderat Markus Wagner sah Nachholbedarf beim Erhalt der Infrastruktur. Diverse Gemeindestraßen hätten einen nicht mehr zu übersehenden Sanierungsbedarf. Die der Gemeinde zufließenden Straßenunterhaltsumlagen seien dafür nicht ausreichend. Gemeinderat Klaus-Dieter Schurath äußerte sich kritisch über den Stand des Hochwasserschutzes und der Gewässerentwicklung. Während die Gemeinde ihre Hausaufgaben erledigt habe, lägen vom Wasserwirtschaftsamt noch keine greifbaren Ergebnisse vor.In einem Grußwort sprach der CSU-Kreisvorsitzende, Harald Schwartz, die Förderung der kommunalen Freibäder an, um die er sich schon seit längerem bemühe - bislang erfolglos mangels tragfähiger Mehrheit. Er empfahl, über die Tourismus-Schiene zu versuchen, an anderweitige Fördertöpfe zu gelangen.