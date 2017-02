Sport Etzelwang

Zum ersten Mal seit neun Jahren reichte die Schneedecke wieder aus, um das Prellsteinrennen auf Ski zu absolvieren. Der Großteil der knapp 100 Teilnehmer scheint die Bretter aber schon verkauft zu haben.

Neutras. Peter Meyer, der Sprecher des Marathon-Teams Pegnitztal (MTP), freute sich, wieder einmal eine frisch gespurte Loipe anbieten zu können. Allerdings nahmen sie nur zehn Langläufer an, während 85 Sportler die zwölf Kilometer lange Strecke lieber, wie aus den Vorjahren gewohnt, im Crosslauf zurücklegten.Das 57. Prellsteinrennen startete in Neutras und führte Richtung Schmidtstadt ins Schöpfental zum Prellstein, einer Dolomitnadel am Ostrand des Schwarzen Brands. Die dort etwas tiefer liegende Cäciliengrotte diente den Streckenposten dazu, den Läufern während eines kurzen Zwischenstopps ein paar humorvolle Fragen zu stellen. Dann führte sie der Kurs weiter in Richtung Hegendorf, über einen Anstieg nach Bürtel und Heuchling, bevor sie in Neutras das Ziel erreichten.Auf die Strecke verteilten sich zehn Helfer der Bergwacht-Bereitschaft Nürnberg, um bei Verletzungen schnelle Hilfe leisten zu können. Im Gasthaus Zum Neutrasfelsen nahm Peter Meyer die Siegerehrung vor. Er erkannte, dass die Sportler ein hartes Rennen bewältigt haben. Für die drei Besten in jeder Klasse vergab er Urkunden sowie wertvolle Sachpreise aus dem Laufsport.Das Prellsteinrennen wird als Mannschafts-Wettbewerb ausgetragen. Drei Personen gehen auf die Strecke. Alle drei müssen das Ziel erreichen, gewertet werden die zwei besseren Zeiten.Von den 27 Herrenmannschaften belegte das Team Reinhardt-Hörl-Stocker (DAV Hersbruck) bei einer Laufzeit von 1:45:26 Stunden den ersten Platz, gefolgt von Luber-Pecher-Schönauer (MTP Hersbruck), mit 1:51:22 Stunden und Regenberg-Oehler-Keßler (Wurstbrot-reloaded) mit 1:55:40 Stunden. Bei den vier Damenmannschaften setzte sich das Trio Härer-Guttmann-Lehrieder (Skiclub Lauf) mit 2:24:32 Stunden an die Spitze. Den zweiten Platz nahmen Zahner-Gaidamak-Böhner (DAV Triathlon Hersbruck) mit 2:29:56 Stunden ein. Dritte wurden Bittel-Prager-Heinhold (MTP Hersbruck) mit 2:34:44 Stunden.Ein Schmankerl beim Prellsteinrennen ist der Wanderpokal für die Mannschaft auf dem 13. Platz. Er ging an Willinsky-Renner-Huber von den Naturfreunden Pommelsbrunn.

1. Corinna Bittel (MTP Hersbruck) 1.12:15 Stunden; 2. Christina Wölfel (Tri-Team Frankenalb) 1:27:10.DamenHauptklasse: 1. Christina Prager (MTP Hersbruck) 1:22:29 Stunden; 2. Luisa Katzenberger (Team Klebas) 1.28.36 Stunden; 3. Marie Lehrieder (Skiclub Lauf) 1:29:23 Stunden.Altersklasse (AK) D 30: 1. Liesa Guttmann (Skiclub Lauf) 1:20:42 Stunden; 2. Jessica Kreutzmann (GfK-Mädels) 1:29:26 Stunden; 3. Sandra Böhner (DAV Triathlon Hersbruck) 1:34:08 Stunden.AK D40: 1. Michaela Heinhold (MTP Hersbruck) 1:24:42 Stunden; 2. Christina Zier (Team4friends) 1:43:25 Stunden; 2. Yvonne Wagner (Team Trailhexe) 1:48:37 Stunden.AK D 45: 1. Anja Gaidamak (DAV Triathlon Hersbruck) 1:16:16 Stunden; 2. Heidi Brückner (Team4friends) 1:26:09 Stunden; 3. Silke Herbst (GfK-Mädels) 1:33:23 Stunden.AK D 50: 1. Eva Dusek (Team Heuchling) 1:38:57 Stunden; 2. Elke Gutermann (Team Trailhexe) 1:40:05 Stunden.AK D 55: 1. Gertrud Härer (Skiclub Lauf) 1:03:50 Stunden; 2. Lydia Zahner (DAV Triathlon Hersbruck) 1:13:40 Stunden.Jugend männlich1. Niklas Blöchinger (Tri-Team-Frankenalb) 1:09:10; 2. Niclas Gürtler (Team Trailhexe) 1:48:35 Stunden.HerrenHauptklasse: 1. Moritz Luber (MTP Hersbruck) 54:53 Minuten; 2. Shahab Rahman Pour (MTP Hersbruck) 58:13 Minuten; 3. Attila Korözs (Skiclub Lauf) 1:06:32 Stunden.AK M 30: 1. Bastian Pecher (MTP Hersbruck) 56:29 Minuten; 2. Carsten Teiwes (TST Ammerthal) 1:00:20 Stunden; 3. Martin Unterreiner (Zuckerstangen) 1:05:28 Stunden.AK M 35: 1. Jens Oehler 58:26 Minuten; 2. Tim Keßler (beide Wurstbrot reloaded) 1:02:53 Stunden; 3. Martin Heid (Zuckerstangen) 1:05:17 Stunden.AK M 40: 1. Mathias Rüger (Skiclub Lauf Schnaittach) 57:15 Minuten; 2. Francesco Critelli (Skiclub Lauf Calabria) 59:55 Minuten; 3. Alexander Heinhold (Tri-Team-Frankenalb) 1:10:11 Stunden.AK M 45: 1. Armin Reinhardt (DAV Hersbruck) 47:58 Minuten; 2. Thomas Heid (MTP Hersbruck) 57:19 Minuten; 3. Heiner Stocker (DAV Hersbruck) 57:45 Minuten.AK M 50: 1. Claus Regenberg (Wurstbrot reloaded) 57;14 Minuten; 2. Gerhard Nester (TWC Fuchsenstana) 1:04:29 Stunden; 3. Thomas Willinsky (Naturfreunde Pommelsbrunn) 1:05:04 Stunden.AK M 55: 1. Hans Hörl (DAV Hersbruck) 57:28 Minuten; 2. Jörg Fiedler (Skiclub Lauf) 59:39 Minuten; 3. Werner Haas (MTP Hersbruck) 1:02:33 Stunden.AK M 60: 1. Heiko Backofen (TuS Rosenberg) 1:06:04 Stunden; 2. Klaus Förster (TWC Fuchsenstana) 1:07:59 Stunden; 3. Wolfgang Renner (Naturfreunde Pommelsbrunn) 1:10:05 Stunden.AK M 65: 1. Frank Furche (MTP Hersbruck) 1:18:30 Stunden; 2. Reinhard Wieland (Skiclub Lauf) 1:26:19 Stunden.AK M 70: Heinz Bremstahler (MTP Hersbruck) 1:37:38 Stunden.Unter der Kategorie Hobbyläufer legte Markus Frisch die vier Kilometer lange Strecke in 34:34 Minuten zurück. (ds)