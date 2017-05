Sport Etzelwang

14.05.2017

14

0 14.05.201714

Neuwahlen, Ausblick und Dank Vereinsrat Bernd Bielesch leitete im Anschluss die Neuwahl des Vorstands. Klaus Strobl wurde einstimmig von der Versammlung als Vorsitzender des SV Etzelwang bestätigt. Er kündigte allerdings an, sich bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Als 2. Vorsitzender wurde Christoph Miszka, als 3. Vorsitzender Benjamin Rischkau wiedergewählt. Manuel Weber bleibt Schriftführer, Bernd Sperber wird weiterhin die Kasse führen.



Für die Sparte Fußball bleibt Hannes Lutter verantwortlich, Irmgard Kaula für Gymnastik, Roland Brunner bleibt Abteilungsleiter Tischtennis. Die Sparten Tennis und Theater stellen derzeit keinen Abteilungsleiter. Als Beisitzer der Vorstandschaft wurden Jürgen Hartmann und Christian Skiefe gewählt.



Gerhard Wagner zieht sich vom Posten des Vereinsrates zurück, gewählt wurden in dieses Gremium Bernd Bielesch, Walter Bielesch, Werner Heinl und Wolfgang Weber.



Vorsitzender Klaus Strobl gab in seinen Schlussworten einen Ausblick auf die bevorstehende Bahnbrücken-Sanierung zur Sportplatzauffahrt von 24. August bis 3. September. In dieser Zeit müsse man Heimspiele verlegen, die Zufahrt zum Sportheim bleibt allerdings möglich. Auf Nachfrage von Roland Brunner gab Strobl bekannt, dass es laut Bürgermeister Roman Berr in 2017 keine Renovierungsmaßnahmen an der Etzelwanger Schulturnhalle geben werde.



Platzwart Helmut Weber schlug der Versammlung vor, für das Sportheim und das Gelände einen Hausmeister zu beschäftigen. Wilfried Schmidt lobte die herausragende Arbeit von Platzwart Helmut Weber und bedankte sich ausdrücklich bei Irmgard Kaula für die Organisation der Theateraufführung. Er gab bekannt, dass es ab sofort immer Mittwochs ab 19.30 Uhr eine Altherren-Gymnastik in der Turnhalle geben wird. Für den Verein übergab er Klaus Strobl eine Spende und hob die Wichtigkeit des Sportvereins für die Gemeinde hervor.



Zum Abschluss der Versammlung ehrte Klaus Strobl die verdienten Spieler der 1. Tischtennis-Mannschaft, "die sich heuer leider aufgelöst hat". Im Namen des Vereins bedankte er sich für den teils Jahrzehnte langen Einsatz an der Platte und übergab ihnen Trikots und einen Verzehrgutschein für einen geselligen Abschlussabend. (csk)

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem SV Etzelwang. Wirtschaftlich geht es weiterhin bergauf, sportlich und gesellschaftlich sind die Sparten sehr aktiv, die Mitgliederzahlen relativ konstant. Jedoch die 1. Tischtennismannschaft wird es so wie bisher nicht mehr geben.

Neue Flutlichtanlage

Augenmerk auf die Jugend

"Ein Verein für alle, für jeden ist was dabei." SVE-Vorsitzender Klaus Strobl machte in seinen Eingangsworten deutlich, dass der Sportverein für alle Altersgruppen attraktive Angebote bereithält. Auch deshalb könne das vergangene Jahr als positiv angesehen werden. Wehrmutstropfen ist der Abstieg der 1. Fußballmannschaft in die A-Klasse. Aber sie sei auf einem gutem Weg zum direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse, auch dank der guten Arbeit von Trainer Eric Götzl.Strobl blickte ebenfalls auf das gesellschaftliche Vereinsleben zurück. Vor allem die Kinderolympiade sei gut angekommen, man hoffe in diesem Jahr allerdings auf eine höhere Teilnehmerzahl. Neben vielen Veranstaltungen gab es auch viel Arbeit.So wurde die Flutlichtanlage auf dem B-Platz mit viel Eigenleistung erneuert und mit LED-Scheinwerfern verstärkt. Hier gilt allen Helfern besonderer Dank, auch für die Bereitstellung der nötigen Gerätschaften. Zum Ende seines Rückblicks dankte Strobl auch dem Sportheim-Team um Bernd Bielesch und Wolfgang Weber, Platzwart Helmut Weber und Edith Reil, die seit Jahren das Sportheim sauber hält.Vereinskassier Bernd Sperber betonte ebenfalls, dass sich die Bewirtschaftung des Sportheims in Eigenleistung deutlich auf ein positives wirtschaftliches Ergebnis auswirkt. In den letzten Jahren habe man im Verein einen Sparkurs fahren müssen. Ziel sei es, dass der Verein in vier bis fünf Jahren komplett schuldenfrei ist.Irmgard Kaula, Spartenleiterin Gymnastik, freut sich über die rege Teilnahme beim wöchentlichen Mutter-Vater-Kind-Turnen. Auch Gymnastik, Step-Aerobic und Seniorengymnastik fanden regelmäßig gut besucht statt. Besonders freut sich Kaula aber über die "begeisterte Truppe" von rund 35 Kindern beim Geräteturnen und Einradfahren. Ihr Dank ging dabei auch an Marianne Badura, die ihr stets zur Seite steht.Mit drei Mannschaften hat die Abteilung Tischtennis, vertreten durch Abteilungsleiter Roland Brunner, am Spielbetrieb teilgenommen. Die 1. Mannschaft verpasste in einer stark besetzten 2. Bezirksliga den Aufstieg in die Oberpfalzliga relativ deutlich. Die 2. Mannschaft wurde in dieser Saison durch Carsten Strohmeier und die beiden aus der Jugend gekommenen Spieler Johannes Brunner und Felix Herrmann verstärkt.Bei der Jugend sei die Trainingsbeteiligung leicht rückläufig gewesen, so dass man mit nur einer Mannschaft am Spielbetrieb teilnahm. Roland Brunner gab vorausblickend bekannt, dass aufgrund von Karriere-Enden bzw. -Pausen einiger zentraler Spieler nächste Saison keine 1. Mannschaft für die Bezirksliga zusammengehen wird.Auch der Spielertrainer wurde von der Mannschaft schon verabschiedet. Man wird mit einer Herrenmannschaft in der Kreisliga antreten, ein Hauptaugenmerk wird die Jugendarbeit sein.Hannes Lutter, Spartenleiter Fußball, berichtet von einem guten Saisonstart 2016/2017. Die Arbeit von Trainer Eric Götzl führe dazu, dass man aktuell die Möglichkeit zum Wiederaufstieg in die Kreisklasse hat. Weniger erfreulich ist, dass man die 2. Mannschaft aufgrund von Spielermangel vom Spielbetrieb abmelden musste. Aus der Abteilung Tennis berichtete Günther Frank, dass man regelmäßig mit den Neukirchener Spielern auf dem Platz sei. Der Tennisplatz in Etzelwang wurde wieder in Eigenregie instand gehalten.