Vermischtes Etzelwang

11.05.2017

Lehendorf. (ds) Seit 40 Jahren empfindet die Familie Yvonne und Jan Meijerink aus Brummen in Holland regelmäßig Sehnsucht nach Lehendorf zur Pension der Familie Donhauser und dem Gasthaus Peterhof. Dabei genießen sie nicht nur die gute Küche und den Kontakt mit den Einheimischen.

Ausflüge in die Umgebung

Sie nutzen ihre Freizeit für Ausflüge in die Umgebung der Gemeinde Etzelwang, fahren nach Amberg, Nürnberg, in die Fränkische Schweiz, in das Freilandmuseum, den Wildpark oder zu den Sehenswürdigkeiten rund um Regensburg. Ihre Liebe zu der Oberpfalz wirkte bereits ansteckend auf Kinder und Verwandte, die gelegentlich ebenfalls die Pension und den Peterhof als Urlaubsziel wählen. Die Liebe zu diesem Urlaubsgebiet geht bei Jan Meijerink und seiner Gattin soweit, dass sie sich dank Internet ständig über die Nachrichten aus Etzelwang informieren und somit bestens Bescheid wissen über die Veränderungen.Die Familie Donhauser ehrte für die vier Jahrzehnte Treue Yvonne und Jan Meijerink mit Geschenken, in der Hoffnung, dass diese freundschaftliche Verbindung weiterhin bestehen bleibt. Für die Gemeinde nahm Bürgermeister Roman Berr die Gelegenheit wahr, Dank zu sagen für die Kontinuität bei der Wahl von Lehendorf als Urlaubsdomizil und überreichte das Jubiläumsbuch als Erinnerungsstütze über das Gemeinde-Geschehen - wie es das Urlauberpaar in den zurückliegenden Jahrzehnten zum großen Teil miterlebt hat.