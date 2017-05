Vermischtes Etzelwang

02.05.2017

02.05.2017

Auch wenn sie finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen kann, zeigt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit Spenden ein Herz für Kindergärten und Hilfsbedürftige. Der Andrang der Senioren auf die monatlichen Fahrten ist ungebrochen.

Mitgliederzahl gestiegen

Frauenpower beeindruckt

Kirchenreinbach. Nach den Neuwahlen hat der Ortsverein Etzelwang-Neukirchen wieder einen vollständigen Vorstand. Ute Höhlein leitete die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dorn.Die Mitgliederzahl erhöhte sich um sechs Neuzugänge auf 56 Personen. Abwechslung in den Alltag der überwiegend älteren Mitglieder brachten eine Fischpartie, ein Gansessen und die Weihnachtsfeier. Einmal pro Monat bietet ein Treffen im Dorfcafé der Familie Brunner die Möglichkeit zur Unterhaltung.Gerda Olk organisierte, unterstützt von Helge Miels, die monatlichen Busfahrten, die wieder sehr gut angenommen wurden. Die AWO überreichte Spenden an die Kindergärten in Neukirchen und Etzelwang sowie an Bedürftige. Olk sprach Dankesworte an Ute Höhlein, die mit ihrem Engagement in den schwierigen Monaten ohne Vorsitzende den Verein am Leben erhalten habe.Die Gemeinde Etzelwang vertrat 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner. Sie zeigte sich erfreut über die Aufgabenbewältigung in der Arbeiterwohlfahrt und würdigte den Einsatz gegen die Einsamkeit der älteren Generation und die Altersarmut.Ursula Rähr bestätigte, dass der AWO-Kreisverband Amberg-Sulzbach stolz sei auf die Arbeit des Ortsvereins Etzelwang-Neukirchen. Der gute Umgang mit den Mitgliedern sei vorbildlich. Sie kündigte eine Busfahrt des Kreisverbands zum Familienfest in Straubing an. Außerdem organisiere er Ferien-Erholungsmaßnahmen auf Sylt, Sprachreisen nach England oder die Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung für Schüler. Ursula Rähr kündigte an, dass die AWO in Kümmersbruck einen Neubau des betreuten Wohnens plane.Stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann lobte die Bereitschaft im Ortsverein, an den Aufgaben im Jahresprogramm mitzuwirken. Sie sprach die Problematik mit Demenzkranken an und ermunterte die Mitglieder, den Gedankenaustausch mit den Betroffenen aufrechtzuerhalten und der Eintönigkeit des Alltags entgegenzuwirken.Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz bewunderte das Engagement der Frauen, die "kräftig anschieben". Diese Frauenpower wirke auch andernorts, bei der Kirche und in Vereinen. Dass der AWO-Ortsverein von Mitgliedern aus den drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft getragen werde, wertete der Bürgermeister als Hoffnungsschimmer für künftige politische Veränderungen.Nach den Neuwahlen führt künftig Ute Höhlein als Vorsitzende den Ortsverein. Ihre Stellvertretung übernimmt Renate Uhl. Die Schriftführung geht auf Ursula Fuchs über. Die Kasse bleibt in den Händen von Christian Beyer. Als Beisitzer unterstützen die Vereinsleitung Gerda Olk, Helge Miels, Gerlinde Maier und Hannelore Steger. Die Kasse prüfen Werner Höhlein und Elisabeth Gröschel. Den Ortsverein vertreten als Delegierte Christian Beyer, Ute Höhlein und Gerda Olk.Vorsitzende Ute Höhlein ehrte Hannelore Steger, die seit 1989 Mitglied ist und sich in verschiedenen Funktionen bis zur Vorsitzenden einsetzte, sowie Lina Sperber, die 1993 zum Ortsverein stieß und ebenfalls mehrere Funktionen ausübte.