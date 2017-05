Einbruch am hellichten Tag in Etzelwang

Vermischtes Etzelwang

04.05.2017

31

0 04.05.201731

Am helllichten Mittwochnachmittag drangen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Ganoven zwischen 15 und 16.45 Uhr zu Werke gingen. Zuvor hatten sie die Zugangstür geknackt.

Im Gebäude angelangt, durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Dabei fielen ihnen Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Den Fremden gelang es hinterher, unbemerkt wieder abzuziehen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Amberg, 09621/89 00.Die Kripo wird bei den Ermittlungen - wegen eines möglichen Tatzusammenhangs - sicher ein Augenmerk auf ein ähnliches Delikt vom vergangenen Herbst im benachbarten Neukirchen richten. Dort waren die Täter am Sonntag, 16. Oktober, zwischen 15 und 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus und eine angrenzende Metzgerei eingebrochen. Auch hier nahmen die ungebetenen Besucher Münzen und Schmuck für mehrere Tausend Euro mit. Damals fahndete man nach einem 35- bis 45-Jährigen, der an mehreren Haustüren geklingelt hatte - ohne Ergebnis.