Vermischtes Etzelwang

30.03.2017

2

0 30.03.2017

Einen Ort besonders schön zu machen, gelingt nur durch hübsch arrangierte Blumen. Zehn Familien hatten dafür ein besonderes Händchen. Sie erhielten als Belohnung für ihre Teilnahme am Blumenschmuck- Wettbewerb Urkunden vom Gartenbauverein Schmidtstadt und Umgebung.

Streuobstwiesen gehören zu unserer Landschaft. Sie haben große Bedeutung für das Ökosystem. Kreisfachberaterin Michaela Basler

Etzelwang/Kirchenreinbach. (ds) Außerdem gab der Verein gemeinsam mit der Gemeinde Etzelwang eine Brotzeit aus. Stellvertretender Vorsitzender Oliver Herbst würdigte die Erfolge der Blumenliebhaber an ihren Häusern und Gärten, Kreisfachberaterin Michaela Basler referierte über die "Superfrucht Apfel". Der süße Leckerbissen habe sich in rund vier Millionen Jahren zur wichtigsten Obstart entwickelt. Griechen und Römer brachten den Apfel in die Region. Die Klöster hätten den Obstanbau erfolgreich übernommen. Hungersnöte bewirkten eine größere Verbreitung. Basler bedauerte, dass in den letzten Jahrzehnten die Streuobstwiesen immer weniger wurden und ermunterte die Zuhörer, Obstbäume zu pflanzen. "Streuobstwiesen gehören zu unserer Landschaft. Sie haben große Bedeutung für das Ökosystem", sagte Basler. Zweite Bürgermeisterin Lydia Zahner lobte die Mühen der Mitglieder, die Ortschaft zu verschönern, und ehrte gemeinsam mit Basler und Herbst die erfolgreichen Blumen- und Gartenfreunde. Der stellvertretende Vorsitzende gab bekannt, dass der Verein wieder günstig Gartenerde besorgt habe, die von den Mitgliedern erworben werden könne. Er erinnerte außerdem an die geplante Viertagesfahrt in den Chiemgau, zu der sich ab sofort angemeldet werden kann. Ein farbenprächtiges Blumenmeer wartete abschließend auf die Gewinner aus der Tombola.