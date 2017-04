Vermischtes Etzelwang

10.04.2017

6

0 10.04.2017

Eine ungebrochene Begeisterung der Jugend für die Aufgaben der Feuerwehr sieht Bürgermeister Roman Berr in Etzelwang. Er ist sicher, dass für Hilfeleistungen bei Brand und Katastrophen Nachwuchs bereitsteht.

Fahrt zum Eierbetteln

Hohe Eigenleistung

30 Jahre in der Feuerwehr

Dunkelblaue Uniformen beherrschten das Bild im historischen Gemeindestadel bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Etzelwang. Zunächst stand die turnusmäßige Wahl der beiden Kommandanten an. Der Bürgermeister brachte sie schnell über die Bühne. Als Kommandant bestätigten die aktiven Wehrangehörigen Robert Pilhofer. Seine Stellvertretung übernimmt Richard Pilhofer.Vorsitzender Dominik Fiegel bezifferte den Mitgliederstand auf 132. Die Einweihung des Gemeindestadels nach einer gelungenen Renovierung hob er als Höhepunkt hervor. Verkaufsstände an der Kirchweih und am Weihnachtsmarkt brachten Geld in die Kasse. Zu einer traditionellen Veranstaltung sei das Pokerturnier zum Jahreswechsel gediehen.Für 2017 kündigte Fiegel die Teilnahme beim Jubiläum der Sunzendorfer Feuerwehr und eine Vereinswanderung an. Eine Fahrt führt nach Leißling bei Leipzig zu einem historischen Ereignis, dem Eierbetteln. Der Vorsitzende wies auf die neugestaltete Homepage hin und freute sich über eine gute Kassenlage. Sie lasse es zu, Ergänzungen von Ausrüstung und Gerät voll zu finanzieren.Kassier Dieter Luft musste deshalb melden, dass die Ausgaben 2016 höher als die Einnahmen ausgefallen sind. Kassenprüfer David Kaula bestätigte, auch im Namen seines Kollegen Konrad Pickel, eine einwandfreie Buchführung.Jugendwart Benjamin Rischkau zählte 35 Aktionen mit dem Nachwuchs auf. Von den 17 jungen Leuten stammen zehn aus der Etzelwanger, vier aus der Lehendorfer und drei aus der Kirchenreinbacher Feuerwehr. In elf Übungen lernten die Mädchen und Buben ihre künftigen Aufgaben Wehr kennen. Ihre Kenntnisse bewiesen sie bei einem Wissenstest. Künftig kümmern sich Stefan Pesel und Tobias Pürner um die Anwärter.Kommandant Robert Pilhofer kann auf 34 Aktive zurückgreifen, davon sieben Frauen. Er lobte die hohe Eigenleistung bei der Renovierung des Feuerwehrhauses und des Gemeindestadels.Zu acht Einsätzen rief die Sirene, darunter ein umgestürzter Baum, ein Waldbrand, Feueralarme in Eschenfelden, auf Rupprechtstein, in Weigendorf und in Etzelwang, Personenrettung und Hilfe bei einem überschwemmten Keller. Die Wehr übernahm die Verkehrssicherung beim Martinszug. An die Eltern von Neugeborenen verteilte sie Rauchmelder fürs Kinderzimmer.Für erfolgreich abgelegte Prüfungen verteilten Kommandant und Bürgermeister Leistungsabzeichen und Lehrgangszeugnisse. Dank und Anerkennung ernteten Florian Berr für zwölf Jahre als 2. Kommandant, Benjamin Rischkau für acht Jahre als Jugendbetreuer und Andreas Pesel für 30 Jahre Zugehörigkeit zur Etzelwanger Wehr.Bürgermeister Roman Berr dankte für den Brand- und Katastrophenschutz, den die Feuerwehr sichere. Die finanziellen Beiträge zur Ausrüstung, die der Gemeinde Kosten ersparen, wusste er zu schätzen.Swen Kellner hielt es für angebracht, die Jugendfeuerwehr mit den üblichen Uniformteilen auszustatten. Gerhard Pürner erinnerte an die Pflicht, Feuerlöscher in Haushalten regelmäßig überprüfen zu lassen.