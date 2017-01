Vermischtes Etzelwang

23.01.2017

23.01.2017

Die Feuerwehr Lehendorf ist eine von vier in der Gemeinde Etzelwang. Sie kann bei Brand- oder anderen Schadensfällen auf 45 Aktive und vier Jugendliche rechnen, die für Rettungseinsätze ausgebildet sind.

Fünf Einsätze

Neue Betreuer der Jugend

Ehrungen Ehrungen bildeten in der Jahreshauptversammlung der Lehendorfer Feuerwehr einen Höhepunkt. Für den bestandenen Wissenstest wurden Sarah Ertel und Theresa Vogel ausgezeichnet. Die Teilnehmer bei den Leistungsprüfungen erhielten Abzeichen von Bronze bis Gold auf grünem Grund. Für 20 Jahre Zugehörigkeit zur Wehr wurden Gerd Ertel und Markus Wagner geehrt. 25 Jahre stehen Dagmar Pirner und Matthias Schuhmann schon der Feuerwehr zur Verfügung. (ds)

Lehendorf. (ds) Den Feuerwehrverein bilden 49 passive Mitglieder und ein Ehrenmitglied. Vorsitzender Erwin Grötsch listete bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Peterhof die zahlreichen Veranstaltungen des Vereins auf, die hauptsächlich der Förderung der Kameradschaft dienten.Ein Faschingsball, ein Skiausflug in die Alpen, das Feuerwehrfest an der Lugerhütte, Maiwanderung oder das Gemeindekegelturnier sowie die Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Lehendorf brachten Abwechslung in den Jahreslauf. Die Vielfalt der Veranstaltungen versprach er auch für 2017, ergänzt um die Beteiligung bei den Jubiläumsfeiern der Wehren in Sunzendorf sowie in Ebermannsdorf.Das umfangreiche Aufgabengebiet der Mitglieder schilderte Kommandant Daniel Lobewein. Seine Mannschaften wurden zu fünf Einsätzen gerufen: zu einem Waldbrand nach Achtel, zu einem Feuer in Eschenfelden, einer Nachschau in Rupprechtstein und zu einem Zimmerbrand in Etzelwang. Hilfe leistete man auch bei einem vollgelaufenen Keller. Die Wehren der Gemeinde Etzelwang probten das Zusammenwirken bei drei Gemeinschaftsübungen und der Brandschutzwoche, bei der an einem Hackschnitzelbunker der effektive Einsatz der vier Wehren ausgetestet wurde. Außerdem beteiligte sich Lehendorf an einer Großübung zusammen mit der Weigendorfer und Röckenrichter Wehr. Die Fertigkeiten am Löschgerät bewahrten sich die Mannschaften bei sechs Übungen und drei Funk-Einheiten. Drei Löschgruppen stellten sich einer Leistungsprüfung. Die Wehr brachte das Feuerwehrgerätehaus in Eigenleistung auf Vordermann. An der Feier zum Volkstrauertag beteiligte sich eine Abordnung. Der Kommandant sprach seinen Helfern Dank aus für die zuverlässige Unterstützung."Die Gemeinde Etzelwang wird von den Feuerwehren extrem unterstützt", lobte Bürgermeister Roman Berr. Die Bedarfsmeldungen würden sich nicht alleine an Erneuerungen orientieren, sondern nehmen Rücksicht auf die Gemeindekasse. Die Sanierung des Gerätehauses in Eigenleistung fand die Anerkennung des Bürgermeisters, der sah, dass bei allen Wehren die Häuser in einem gutem Zustand gehalten werden. Für 2017 wünschte Roman Berr weiterhin diese Bereitschaft zur Hilfe und dass das Erlernte bei künftigen Einsätzen beitrage, wieder gesund nach Hause zu kommen.Kreisbrandrat Fredi Weiß gratulierte der Lehendorfer Wehr für die vielseitige Hilfe im vergangenen Jahr. Im Landkreis mussten die Wehren bei 1498 Einsätzen ihre Hilfe bereitstellen. Der Kreisbrandrat sah darin eine enorme Leistung im Ehrenamt, die von den Wehrangehörigen zu allen Zeiten, ohne Rücksicht auf persönliche Anlässe, erbracht werde.Über die Feuerwehrjugend berichtete ihr Betreuer Benjamin Rischkau. Zurzeit werden 17 Jugendliche, zehn aus der Etzelwanger, vier aus der Lehendorfer und drei aus der Kirchenreinbacher Wehr, auf die künftigen Aufgaben vorbereitet. 35 Treffen dienten der Ausbildung, aber auch gemeinschaftlichen Unternehmungen zur Förderung der Zusammengehörigkeit. Die Jugend nahm am Junior-Cup teil. Zusammen mit Neukirchen beteiligte sie sich an der Ausbildung und der Abschlussprüfung zum Wissenstest. Der Besuch bei der Flughafen-Feuerwehr in Nürnberg hinterließ großen Eindruck.Rischkau dankte seinen zahlreichen Unterstützern bei den vielen Programmpunkten und gab zu verstehen, dass er diese Aufgabe abgeben werde. Tobias Pürner, der zusammen mit Stefan Pesel künftig die Jugend betreuen wird, dankte Benjamin Rischkau für die "hervorragende Arbeit bei der Ausbildung des Nachwuchses".Seinem Dank für die gute Zusammenarbeit in der Wehr fügte Vorsitzender Erwin Grötsch den Hinweis an, dass für die Vorbereitung der 150-Jahr-Feier die Bildung eines Festausschusses vorgesehen sei.