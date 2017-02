Vermischtes Etzelwang

01.02.2017

Sirenenalarm zu sieben Einsätzen sowie ein gut gefüllter Übungsplan forderten 2016 viele Stunden von den Angehörigen der Feuerwehr Schmidtstadt. Trotzdem fanden sie noch Zeit für einen erfolgreichen Abstecher in den Sport.

Drei Jubiläen auf der Liste

Brände, Öl und Wasser

Gemeinde entlastet

Gerhardsberg. (ds) Vorsitzender Harald Heinl sprach von 61 Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr Schmidtstadt. Der gesellschaftliche Höhepunkt für sie war im vergangenen Jahr das Gemeindeschießen, das ihnen den Pokal für den ersten Preis einbrachte.Das Sommerfest in Gerhardsberg eröffnete ein Gottesdienst im Grünen, bei dem die Feuerwehr die Besucher bewirtete. Ein Rockabend schloss sich an. Heinl zeigte sich über das Ergebnis sehr zufrieden und sprach von einem reibungslosen Ablauf. Zum Gemeinde-Kegelturnier stellten die Feuerwehrler fünf Mannschaften. Für 2017 kündigte er ein Fest auf der Putzin-Hütte und Besuche der Feuerwehr-Jubiläen in Auerbach, Sunzendorf und Süß an.Kassier Thomas Dürrschmidt meldete einen erfreulichen Überschuss im Berichtsjahr. Aus einer Reihe von Geldspenden ragten 200 Euro von der Hypo-Vereinsbank Sulzbach-Rosenberg heraus.Die Mannschaft von Kommandant Peter Appel besteht aus 38 Aktiven, darunter neun Damen sowie fünf Atemschutzträger. Ein Anwärter bereitet sich auf den Dienst vor. Der Kommandant erinnerte an Brände in Achtel und Eschenfelden, eine Brandnachschau in Rupprechtstein, einen Zimmerbrand in Etzelwang und einen Einsatz in Haunritz. In Gerhardsberg beseitigte die Feuerwehr Öl aus einem Notstromaggregat. Außerdem half sie bei einem Wasserschaden in Hirschbach.Das Zusammenspiel trainierten die Etzelwanger Gemeindewehren bei vier Gemeinschaftsübungen. Während der Brandschutzwoche beteiligte sich die Schmidtstädter an einer Übung in Kirchenreinbach sowie bei einer weiteren zusammen mit Neukirchen. Schulungen und Funkübungen ergänzten den Kenntnisstand. Die Wehr organisierte einen Kurs für den sicheren Umgang mit Motorsägen. Kommandant Peter Appel freute sich darüber, dass Alexander Roth die Modulare Truppmannausbildung mit Erfolg abgeschlossen hat. Er bekam dafür das Zeugnis überreicht.2017 plant der Kommandant als Höhepunkte eine Leistungsprüfung und eine Gemeinschaftsübung zusammen mit Hirschbach. Er zeigte sich dankbar für die reibungslose Zusammenarbeit mit den Führungskräften des Landkreises und seiner Vorstandschaft.Bürgermeister Roman Berr zollte der Jugend Respekt für die Bereitschaft, an den Aufgaben der Feuerwehr zu mitarbeiten. Sein Dank galt dem Verein, der mit seinen Unternehmungen das finanzielle Polster für ergänzende Ausrüstung und Geräte schaffe. Dadurch werde die Gemeinde finanziell entlastet. Angesichts häufiger Sirenenalarme merkte er an: "Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ausrücken."Kreisbrandmeister Christian Meyer appellierte, sich selbst bei Fehlalarmen nicht entmutigen zu lassen. Er freute sich auf die bevorstehende Leistungsprüfung und bot zur Vorbereitung seine Hilfe an.