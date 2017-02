Vermischtes Etzelwang

10.02.2017

0 10.02.2017

Die Erfolge einiger Mitglieder sprechen für die kompetente Betreuung im Geflügelzuchtverein (GZV) Sulzbach-Rosenberg. Die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zum Wulfen warf ein Licht auf die erreichten Preise bei Ausstellungen, die Vereinsmeisterschaften eingeschlossen.

Stolze Zuchtwarte

Magnet Geflügelforum

Ehrungen Vereinsmeister Jugend



1. Andreas Müller aus Aicha (Arabische Trommeltauben weiß); 2. Bastian Hamm aus Karmensölden (Modena fahl mit roten Binden).



Vereinsmeister Tauben



1. Gerhard Kahl aus Süß (Böhmentauben blau und schwarze Binden); 2. Baptist Kraus aus Hannesreuth (Luchstauben weißschwingig geschuppt); 3. Hermann Melchner aus Steinbach (Modena blauschimmel) und Reinhard Müller aus Aicha (Saarlandtauben gelbfahl).



Vereinsbestleistung bei Tauben: Hermann Renner aus Bachetsfeld (Deutsche Schautauben dominant rot und dunkel).



Vereinsmeister Hühner



1. Birgit Sperber aus Oberachtel (Brahma weiß-schwarz-columbia); 2. Georg Avram aus Kirchenreinbach (Brahma rebhuhnfarbig-gebändert).



Vereinsbestleistung bei Hühnern: Birgit Sperber (Brahma weiß-schwarz-columbia).



Jubilar



Walter Klass bekam eine Urkunde überreicht für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit im GZV Sulzbach-Rosenberg. (ds)

Sulzbach-Rosenberg. (ds) Der Geflügelzuchtverein Sulzbach-Rosenberg und Umgebung zählt 167 Mitglieder. Wie Vorsitzender Jürgen Speigl ausführte, erfuhren die Züchter bei sieben Monatsversammlungen im Berichtsjahr neueste Erkenntnisse, aktuelle gesetzliche Regelungen und organisatorische Angelegenheiten. Ihre Erfolge bei der Zucht präsentierten sie bei Ausstellungen und dem Geflügel-Forum.Jürgen Speigl bedauerte, dass sich seit November wieder die Vogelgrippe ausbreitet. Die deshalb verhängte Stallpflicht schränke die Möglichkeiten für Ausstellungen ein. Bis zur 25. Waldlustschau, die er für das Wochenende 30./31. Dezember ankündigte, bleibt allerdings noch Zeit. In einem der kommenden Jahre würde Speigl gern eine Sonderschau mit Luchstauben anschließen.Für Gründonnerstag, 13. April, ist das 24. Geflügel-Forum in Kauerhof geplant. Als Referent wird Reinhard Nawrotzky, 2. Vorsitzender des Verbands Deutscher Rassetaubenzüchter (VDT), erwartet.Jugendleiter Siegfried Melchner zeigte sich zufrieden mit dem Nachwuchs. Er betreut sieben junge Züchter. Mit ihnen nahm er am Zeltlager des Kreisverbands in Auerbach teil.Georg Schmalz, Zuchtwart für Hühner, sprach stolz über die hervorragenden Erfolge von Birgit Sperber, die mit dem Bayernband und einem Zuchtpreis ausgezeichnet wurde. Georg Avram erhielt einen Landesverbandspreis, Werner Meyer war erfolgreich bei Hauptsonderschauen. Schmalzl sprach die Vorbereitung der Zuchtstämme an und die Bekämpfung von Coccidiose, wenn es nach einer Kotuntersuchung geboten erscheint.Der Zuchtwart für Tauben, Reinhard Müller, berichtete von einer gut ausgerichteten Kreisschau in Schnaittenbach, bei der die Züchter des GZV Sulzbach-Rosenberg 140 Tiere zeigten. An der Verbandsschau Deutsche Rassetauben in Erfurt, bei der 23 000 Tiere vorgestellt wurden, beteiligten sich sechs Vertreter des Vereins mit Erfolg. Von ihren Tauben erhielten einige die Bewertungen "hervorragend" und "vorzüglich".Die aktive Vereinstätigkeit und die Jugendarbeit würdigte Bürgermeister Michael Göth. Er bezeichnete das jährliche Geflügelforum als großen Erfolg des GZV Sulzbach-Rosenberg, da zu dieser Veranstaltung, die auch heuer wieder am Gründonnerstag in Kauerhof stattfindet, Gäste aus ganz Bayern anreisen.