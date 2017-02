Vermischtes Etzelwang

Seine gute körperliche und geistige Verfassung verdankt Adam Schuster sicher zum Teil dem Kegelsport. Am Samstag feierte er in der Gartenstraße 7 den 90. Geburtstag. Die Gratulanten vom Sportkegelklub Schwarz-Gelb Etzelwang ließen nicht lange auf sich warten.

Adam Schuster erblickte am 4. Februar 1927 in Miletitsch das Licht der Welt. Seinen Geburtsort in der Batschka im früheren Jugoslawien musste er mit 17 Jahren verlassen, um in den Krieg zu ziehen. In der Tschechoslowakei geriet er in sowjetische Gefangenschaft. Er musste im Kohlebergbau schwer arbeiten, bis er 1946 entlassen wurde.Mit der Eisenbahn gelangte er nach Berlin. In Deutschland erfuhr er, dass er nicht mehr nach Miletitsch zurückkehren konnte. Seine Familie hatte sich auf einer monatelangen Flucht im kalten Winter 1945 über Ungarn und Schlesien nach Bayern durchgeschlagen. Sie erhielt in Kirchenreinbach eine Unterkunft. Nach langer Suche fand Schuster dort seine Angehörigen wieder.Ebenfalls aus der Batschka ausgewiesen worden war die Familie Burghardt . Deren Tochter Anna lernte Adam beim Tanz kennen und verliebte sich in sie. 1949 feierten beide Hochzeit. Sie bekamen eine Tochter und einen Sohn. Den Lebensunterhalt verdiente der Familienvater in Druckereien in Mögeldorf und in Schwaig.1953 ging das Paar daran, in Etzelwang in der Gartenstraße mit viel Eigenleistung ein eigenes Haus zu bauen. Nach fast 60 Ehejahren verstarb Anna Schuster. Heute fühlt sich der Witwer geborgen in der Familie seines Sohnes Walter . Stolz ist er auf drei Enkelkinder und drei Urenkel.Für die Gemeinde Etzelwang überbrachte 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner Glückwünsche und ein Geschenk. Im Auftrag von Landrat Richard Reisinger überreichte sie die Landkreismedaille in Bronze.