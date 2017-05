Vermischtes Etzelwang

Schmidtstadt. (ds) Die Tierliebe der Kinder nutzen und damit erste Impulse für die Nachwuchsförderung in der Landwirtschaft zu setzen, das ist Ulrike Appel mit ihrem Bauernhof in Schmidtstadt ein beständiges Anliegen. Die Kindertagesstätte Sorghof nutzte mit einer Schar von Kindern und deren Eltern die Gelegenheit, von der qualifizierten Erlebnisbäuerin nicht nur viel Wissenswertes über die Tiere in Erfahrung zu bringen, sondern auch die Nähe zu den Rindern, den Kälbern, den Schweinen und den Hühnern zu genießen.

Wenn ihnen die Kinder Futter reichten, zeigten sich die Tiere schnell aufgeschlossen und ließen sich auch streicheln. Interesse weckten außerdem der Traktor und der Kinderspielplatz. Zuverlässige Begleitung bei dem Rundgang durch das landwirtschaftliche Anwesen erhielten die Sorghofer von der Katze, während der Hofhund die vielen Fremden misstrauisch beäugte.Erlebnisbäuerin Ulrike Appel ließ die Mädchen und Buben mitwirken bei der Herstellung von Kräuterbutter, die danach alle auf frischem Brot verkosten durften. Dazu gab es Joghurt. So lernten die Kinder zugleich, dass die Arbeit in diesem landwirtschaftlichen Anwesen wesentlich zur Gewinnung der Lebensmittel Fleisch, Milch und Eier beiträgt. Neben den Erlebnissen im Stall halfen Lehrmaterial und Malbücher zum Thema "Mit der Kuh auf du und du" - eine Spende des Molkereiunternehmens Zott - das Thema Landwirtschaft auch theoretisch weiter zu vertiefen.