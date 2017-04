Vermischtes Etzelwang

23.04.2017

15

23.04.2017

Zum Kreis der Erwachsenen in ihren Kirchengemeinden zählen seit Sonntag elf junge Christen. Sie feierten ihre Konfirmation in der St.-Nikolauskirche. Unter Glockengeläut segnete sie Pfarrer Markus Vedder ein.

In seiner Predigt stellte er die Liebe als wichtigen Lebensinhalt in den Mittelpunkt. Die Konfirmation bezeichnete er als interessantes Ereignis am Start in einen eigenen, neuen Lebensabschnitt.Im Namen der Vorstände der vier Kirchengemeinden Etzelwang, Kirchenreinbach, Ernhüll und Högen hieß Elisabeth Kellner die Konfirmanden in der Pfarrei willkommen. Sie fand ermutigende Worte für die jungen Leute.Zur Gestaltung des Festgottesdienstes in der voll besetzten Kirche trugen der Posaunenchor Kirchenreinbach unter Leitung von Claudia Vogel, die vereinten Kirchenchöre Etzelwang/Kirchenreinbach, dirigiert von Martina Späth und Marco Brunner, sowie an der Orgel Martina Späth bei.