04.04.2017

In den vergangenen Jahren ist es um die Siedlervereinigung Etzelwang-Neidstein sehr still geworden. Der 1956 gegründete Verein bildete in der Nachkriegszeit einen wichtigen Anlaufposten für bauwillige Bürger in der Gemeinde Neidstein, heute Etzelwang. Jetzt ist Schluss.

An Bedeutung verloren

Ohne Ergebnis

Drei Beschlüsse

( ds) Die Vereinigung bot Versicherungsschutz für Haus und Grund, aktuelle Tipps und Informationen für Bauherren und Vermieter, organisierte Sammelbestellungen für Heizöl und andere Brennstoffe und beschaffte Arbeitsgeräte, die an die Mitglieder verliehen wurden.Nicht erst mit dem Tod von Kurt Dressel im Jahr 2010, der als Vorsitzender den Verein seit seiner Gründung leitete, verlor die Siedlervereinigung mehr und mehr an Bedeutung. Selbst als sich nach mehreren Anläufen 2011 mit Klaus Gurka ein neuer Vorsitzender fand, gelang es nicht mehr, dem Verein wieder Schwung zu verleihen. Inzwischen verstarb Klaus Gurka.Bei einer im März 2016 anberaumten Mitgliederversammlung scheiterte der Versuch, einen neuen Vorstand zu wählen, an der geringen Zahl von anwesenden Mitgliedern. Das Hilfeersuchen an den Landesverband der Eigenheimer verhallte ohne Ergebnis. Vollkommen unerwartet erhielt Fritz Einenkel heuer Bankunterlagen zugesandt. So befasste er sich mit der Situation des Vereins und erkannte, dass keine Aussicht auf ein Fortbestehen bestand.Deshalb berief er im März eine Mitgliederversammlung in das Dorfcafé ein mit dem Ziel, die Siedlervereinigung aufzulösen. Von den verbliebenen 28 Mitgliedern folgten zehn der Ladung und sechs gaben eine Einverständniserklärung ab. Die Versammlung fasste folgende drei Beschlüsse:Der Eigenheimerverband Bayern erhält den noch fälligen Beitrag überwiesen.Der Rest des Guthabens wird der Gemeinde Etzelwang zweckgebunden übereignet. Ein Teil soll für das Etzelwanger Kinderhaus, ein Teil für das Freibad und ein Teil für die Dorferneuerung verwendet werden.Die Siedlervereinigung Etzelwang-Neidstein ist aufgelöst.Austrittserklärungen oder Kündigungen sind nicht erforderlich. Interessenten bietet sich die Möglichkeit, zum Eigenheimerverband Bayern zu wechseln. Mit Bürgermeister Roman Berr wurde vereinbart, dass die schriftlichen Unterlagen im Gemeindearchiv aufbewahrt werden.