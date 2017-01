Vermischtes Etzelwang

14.01.2017

2

0 14.01.2017

Ämter bei der Feuerwehr werden normalerweise nicht als Familienerbe übertragen. Das geschieht bei Wahlen. Aber manchmal lässt sich beides verbinden.

24 Einträge standen in Sperbers Statistik für 2016. Sirenenalarm rief zu einem Waldbrand nach Achtel, zu einer Brandmeldung nach Eschenfelden, zu einer Brandnachschau in Rupprechtstein, zur Beseitigung einer Ölspur in Hirschbach und einem Leck im Dieseltank eines Notstromaggregats in Gerhardsberg, zu einem Einsatz nach Weigendorf und einem Zimmerbrand in Etzelwang. Allein und zusammen mit den drei Nachbarwehren in der Gemeinde Etzelwang absolvierten die Kirchenreinbacher eine Vielzahl von Übungen.



Die Wehr sorgte für die Sicherheit der Sportler beim Burgen- und Schlösserlauf. Die Einweihung des restaurierten Gemeindestadls, der den Feuerwehren zusätzlichen Raum bietet, war ein gerne wahrgenommener Termin.



Gut funktioniert habe die Alarmierung und der Ruf zu Übungen über die modernen Medien What's App und SMS, stellte der Kommandant fest. Dies werde so beibehalten. Der Übungsplan für das neue Jahr umfasst schon 17 Termine. (ds)

Kirchenreinbach. (ds) Generationswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchenreinbach: Günther Renner, der 2. Kommandant, räumte diesen Posten für seinen Sohn Lukas. Er vertritt künftig den wiedergewählten Chef Norbert Sperber.Vorsitzender Günther Renner meldete zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dorn einen Stand von 72 Mitgliedern. Auf das Protokoll von Schriftführerin Simone Ertel folgte der Kassenbericht von Karl Lehnerer. Trotz größerer Ausgaben verzeichnete er einen bescheidenen Überschuss. Die Prüfer Lena Renner und Johannes Dalles fanden nichts zu beanstanden.Bernd Schramm leitet die 15-köpfige Spezialeinheit der Atemschutzträger. Sie hätten die vorgeschriebenen Schulungstermine wahrgenommen. Elf Fahrten nach Amberg bescherte die Wartung ihrer Geräte. 2017 wollten sich drei Neulinge zu Atemschutzträgern ausbilden lassen.Die Jugend betreut Reinhard Ertel. Er freute sich über die Teilnahme seiner Schützlinge am Wissenstest und am Feuerwehr-Junior-Cup. Ertel appellierte an die Versammlung, für Nachwuchs zu werben.Bürgermeister Roman Berr bestätigte der Kirchenreinbacher Wehr, die vielen Einsätze 2016 gut gemeistert zu haben. Auch Ausbildungsstand und Ausrüstung hätten sich als gut erwiesen. Er freute sich über das Zusammenwirken der vier Feuerwehren in der Gemeinde.Auch Kreisbrandrat Fredi Weiß lobte die Kirchenreinbacher Wehr für den hervorragenden Dienst zum Wohle der Bevölkerung. Kreisbrandinspektor Peter Deiml wünschte für 2017 Einsätze ohne Gesundheitsschäden. Kreisbrandmeister Christian Meyer bot seine Hilfe bei allen auftretenden Problemen an.Der Bericht des Vorsitzenden Günther Renner beleuchtete die gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres. Das Feuerwehrgerätehaus sei mit einem wärmeisolierten Tor ausgestattet worden. Außerdem schaffte die Wehr einen Heizlüfter an. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag Renners zu, die Mitgliedsbeiträge nicht zu erhöhen.Bürgermeister Roman Berr leitete die turnusmäßige Neuwahl der beiden Kommandanten. Für die nächsten sechs Jahre wählte die Versammlung in großer Übereinstimmung Norbert Sperber erneut zum Kommandanten. Für seinem Stellvertreter fiel die Wahl auf Lukas Renner.Einen Höhepunkt bildete die Ehrung langjähriger Mitglieder. Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Feuerwehrverein erhielten Werner Höhlein, Hans Dorn, Bernd Schramm und Norbert Sperber. Den 60. Geburtstag nahm Vorsitzender Renner zum Anlass, Walter Dalles und Werner Höhlein mit Geschenken zu überraschen.2018 werden Rauchmelder zur Pflicht in allen Gebäuden. Kommandant Sperber hatte deshalb eine Sammelbestellung solcher Geräte angekündigt. Stefan Vomasta zeigte der Versammlung geeignete Typen und erläuterte die Wirkungsweise. Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei ihm oder bei Norbert Sperber vormerken zu lassen.Die Funktion des Bekleidungswarts wechselte von Ulrike Loos auf Simone Ertel. Die Vorstellung neuer T-Shirts für die Feuerwehrdamen und -herren rundete die Jahreshauptversammlung ab.